Трое рабочих госпитализированы в результате аварии на теплосети в Караганде, один в тяжелом состоянии

Караганда. 10 января. Kazakhstan Today - Трое рабочих ТОО "Теплотранзит Караганда" госпитализированы в результате аварии на теплосети в Караганде. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, рабочие ТОО "Теплотранзит Караганда" доставлены в Многопрофильную больницу имени Макажанова с ожогами. Один из пострадавших доставлен в тяжелом состоянии с 50% глубоких ожогов. Мужчине 30 лет, он находится в ожоговом шоке, пишет ekaraganda.kz .

Второму пострадавшему 46 лет. Мужчина получил 18% глубоких ожогов. Третьему пострадавшему 27 лет, он доставлен с 12% ожогов.

Порыв подземного трубопровода тепломагистрали диаметром 820 миллиметров произошел в 13.00 в микрорайоне Восток-5.

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