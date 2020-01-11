Трое рабочих госпитализированы в результате аварии на теплосети в Караганде, один в тяжелом состоянии

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, рабочие ТОО "Теплотранзит Караганда" доставлены в Многопрофильную больницу имени Макажанова с ожогами. Один из пострадавших доставлен в тяжелом состоянии с 50% глубоких ожогов. Мужчине 30 лет, он находится в ожоговом шоке, пишет ekaraganda.kz.
Второму пострадавшему 46 лет. Мужчина получил 18% глубоких ожогов. Третьему пострадавшему 27 лет, он доставлен с 12% ожогов.
Порыв подземного трубопровода тепломагистрали диаметром 820 миллиметров произошел в 13.00 в микрорайоне Восток-5.
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