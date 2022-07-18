Троих детей спасли из горящей квартиры в Атырау

АТЫРАУ. 17 ИЮЛЯ - Троих детей и двоих взрослых пожарные спасли из горящей квартиры в Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня в call-центр поступило сообщение, что из квартиры, расположенной на проспекте Азаттык, идет дым. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что открытым огнем горят бытовые принадлежности и мебель спальной в квартире общей площадью 90 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
Пожарным Атырауской области удалось спасти 5 человек, трое из которых дети.
Сообщается, что в результате пожара 31-летняя женщина получила ожоги тела и отравилась угарным газом, она была передана в руки сотрудников скорой помощи.
В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников ДЧС Атырауской области и 3 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.