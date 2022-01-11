Тургумбаев: Около трехсот человек пытались покинуть Казахстан

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По словам Тургумбаева, неоднократно вооружённые бандиты пытались захватить и следственные изоляторы в Таразе и Талдыкоргане. Там содержат особо опасных преступников. Все атаки отражены полицейскими, сообщает "Хабар 24".
Также были предприняты попытки нападения на войсковые части и блокпосты Министерства обороны с целью завладения оружием и боевой техникой. При попытке перехода через государственную границу задержаны около трехсот человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте", - сказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Ерлан Тургумбаев также рассказал подробности захвата международного аэропорта Алматы.
По его словам, нападение на объект осуществляли около 800 преступников. Из-за произошедшего были отменены вылеты 60 рейсов. В здании терминала разграблены магазины и кассы.
При этом повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные навыки. В их действиях отмечается дисциплина и организованность. В местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры видеонаблюдения, баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели. Для координации действий ими использовались радиостанции", - добавил он.