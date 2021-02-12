Турист погиб при сходе снежной лавины в Восточном Казахстане

Риддер. 11 февраля. Kazakhstan Today - Турист погиб при сходе снежной лавины у горы Сержинский белок в городе Риддере ВКО, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, 10 февраля 2021 года группа туристов из шести человек каталась на снегоходах в городе Риддере, около реки Ульбы у горы Сержинский белок. Неожиданно с горы сошла лавина. Одного из отдыхающих придавило снежной массой.

Незамедлительно на помощь вылетела группа сотрудников Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на вертолете "Еврокоптер-145", включая кинологический расчет, вторая поисковая группа из пяти человек и одного кинологического расчета выдвинулась из Усть-Каменогорска на снегоходе и высокопроходимой технике, дополнительно задействованы спасатели из города Риддера и 4 волонтера на снегоходах", - прокомментировал официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Талгат Уали.





В 16.23 вертолет сделал вынужденную посадку по причине нулевой видимости, низкой облачности и осадков. В это же время группа туристов вышла на связь и передала, что дошли до вершины и извлекли тело мужчины, 1979 года рождения, погибшего под снежной массой. Туристы сообщили точные координаты своего нахождения, по которым на место происшествия на снегоходах добрались 4 волонтера и спасатели.

Спуск с горы был усложнен высотой снежного покрытия, густой растительностью, наступлением темноты, крутыми склонами и низкой температурой воздуха, в связи с чем, транспортировку погибшего пришлось перенести на раннее утро.

11 февраля группа из восьми волонтеров, двух спасателей и 1 эксперта-криминалиста полиции, а также трех туристов направилась в горы для проведения спуска тела погибшего.

Спасатели ДЧС ВКО на протяжении нескольких дней предупреждали население о лавинной опасности в горах, отметили в МЧС.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства