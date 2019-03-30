Тяжелые футбольные ворота упали на шестиклассника в Павлодарской области

Павлодар. 29 марта. Kazakhstan Today - В Павлодарской области на шестиклассника упали тяжелые железные ворота, ребенок впал в кому, передает Kazakhstan Today.

На шестиклассника Красноармейской средней школы Павлодарского района Павлодарской области упали железные ворота футбольного поля весом более ста килограммов. Сейчас ребенок с тяжелой черепно-мозговой травмой и в состоянии комы находится в Областной детской больнице. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, пишет pavlodarnews.kz

Как сообщил сельский аким, игравшие на поле дети рассказали, что пострадавший мальчик раскачивался на воротах и они упали на него.

По данным издания, поле находится в аварийном состоянии, несколько раз на оба входа на площадку вешались замки, однако их срывали. В момент происшествия замка не было. Надписи, что поле находится в аварийном состоянии, также не было.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 278 УК РК (Недоброкачественное строительство)", - проинформировали в департаменте полиции. В рамках досудебного расследования выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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