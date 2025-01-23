Тысячи домов остались без газа из-за повреждения трубы  

Фото: МЧС РК

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Семей. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 22 января, в Аягозском районе на территории Карагашского сельского округа на 736-м км автодороги Караганда - Аягоз - Богаз пассажирский автобус, следовавший из Акжара в Алматы, перевернулся, сообщает перс-служба МЧС РК.





На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и воинской части 15701 МО. Совместными усилиями проведена эвакуация 10 пассажиров. Все пассажиры были доставлены в Аягоз и размещены в пункте обогрева.



