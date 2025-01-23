22.01.2025, 15:31 23591
Тысячи домов остались без газа из-за повреждения трубы
Автомобиль въехал в газовую трубу в Карасайском районе
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Конаев. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Карасайском районе Алматинской области автомобиль повредил газовую трубу, в результате 3 тысячи домов остались без газоснабжения.
Как сообщили в акимате Карасайского района, сегодня на улице Керимбекова в селе Жамбыл-2 произошло ДТП, из-за которого была повреждена газовая труба. В результате от газоснабжения были отключены 3 тысячи абонентов в селах Жамбыл-2 и Улан.
На месте работают специалисты ТОО "АлматыГазсервисХолдинг" и МИО. Ведутся восстановительные работы.
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22.01.2025, 19:20 14021
В Абайской области автобус перевернулся на трассе в метель
Фото: МЧС РК
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Семей. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 22 января, в Аягозском районе на территории Карагашского сельского округа на 736-м км автодороги Караганда - Аягоз - Богаз пассажирский автобус, следовавший из Акжара в Алматы, перевернулся, сообщает перс-служба МЧС РК.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и воинской части 15701 МО. Совместными усилиями проведена эвакуация 10 пассажиров. Все пассажиры были доставлены в Аягоз и размещены в пункте обогрева.
Ранее МВД обратилось к участникам дорожного движения в связи со сложными погодными условиями.
22.01.2025, 13:31 28606
Пожар в турецком отеле: Токаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с многочисленными жертвами
Фото: Murad Sezer/Reuters
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Анкара. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами пожара в высокогорном турецком отеле, сообщает Акорда.
С глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате пожара на горнолыжном центре Карталкая, расположенном в провинции Болу", - написал президент в телеграмме.
От имени народа Казахстана и от себя лично он выразил искренние соболезнования президенту Турции, семьям погибших и всему братскому турецкому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, пожар в ресторане 12-этажного деревянного высокогорного отеля Grand Kartal вспыхнул в ночь на 21 января, около 03.30. Огонь очень быстро охватил все здание.
По последним данным, на горнолыжном курорте погибли 76 человек, и это не окончательная цифра, поскольку на месте продолжается разбор завалов. Еще более 50 человек госпитализированы и находятся в больницах в тяжелом состоянии. Общее число зарегистрированных в тот день постояльцев разнится от 234 до 238.
21.01.2025, 15:35 62091
На шахте "Казахмыса" погиб рабочий
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В корпорации "Казахмыс" сообщили о трагическом случае, произошедшем на шахте "Анненская" Восточно-Жезказганского рудника.
В результате несчастного случая на производстве погиб дробильщик 5-го разряда 1985 года рождения. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая. Руководство и коллектив "Казахмыс" приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении компании.
Семье погибшего обещают оказать всю необходимую помощь.
Напомним, в декабре на шахте на "Майкаинзолото" погиб рабочий.
21.01.2025, 13:18 65071
Ветер опрокинул автобус с пассажирами в Карагандинской области
В момент происшествия в салоне находилось 17 пассажиров, никто из них не пострадал
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Караганда. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Резкий порыв ветра опрокинул автобус в Карагандинской области, недалеко от села Петровка, сообщает Polisia.kz.
21 января в 08.54 на автодороге республиканского значения Бастау - Актау - Темиртау произошло опрокидывание маршрутного автобуса № 84, следовавшего по маршруту Ботакара - Караганда. Предварительно, причиной инцидента стал резкий порыв ветра, который привел к потере устойчивости автобуса и его опрокидыванию на бок", - рассказали в ДП Карагандинской области.
В момент происшествия в салоне находилось 17 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, оказали помощь пассажирам и организовали их доставку домой на попутках.
Ранее спасатели эвакуировали пять пассажирских автобусов с заснеженных трасс в области Абай.
21.01.2025, 10:42 69296
В Актобе выписали из больницы единственную выжившую заложницу
Фото: Depositphotos
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Актобе. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Спустя почти неделю из актюбинской больницы выписали 40-летнюю женщину, которую вместе с матерью и отчимом захватил в заложники бывший сожитель, сообщает телеканал КТК.
Она закончила курс лечения. Состояние у нее в динамике улучшилось. Все показатели в норме. Рана зажила, швы сняли. Поэтому мы ее выписали на дальнейшее лечение", - сказала врач-ординатор отделения нейрохирургии Актюбинской областной многопрофильной больницы Оксана Оноприяк.
Женщине предстоит еще долгая психологическая реабилитация. Родственники только сегодня сообщили женщине о том, что ее самых близких людей больше нет в живых.
Напомним, 13 января в спальном районе Актобе 40-летний мужчина взял в заложники бывшую сожительницу и ее родителей. Все происходило в доме пожилых супругов. Полиция три часа вела переговоры с преступником, но он так и не отпустил своих жертв. Дом взяли штурмом. В ходе спецоперации выжила лишь дочь пенсионеров. А ее 67-летнюю мать и 74-летнего отчима нашли в погребе. Они получили множественные колото-резаные ранения и не выжили.
По данным телеканала, подозреваемый жил на другом конце города. Его квартира сейчас опечатана. Соседи отказываются что-либо о нем рассказывать.
20.01.2025, 14:14 91651
Смертельная авария с участием КамАЗа произошла на трассе в Павлодарской области
Два человека погибли, один госпитализирован
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Павлодар. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с КамАЗом на трассе в Павлодарской области, информировали в областном департаменте полиции.
Дорожно-транспортное происшествие с участием Hyundai Accent и КамАЗа произошло 20 января на 1233-м километре автодороги Павлодар - Кызылорда.
В результате происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, еще один пассажир с травмами госпитализирован в больницу.
По факту аварии полиция возбудила уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Казахстане почти в два раза выросло число ДТП.
19.01.2025, 15:26 120626
Землетрясение произошло в 364 км от Алматы
Эпицентр расположен на территории Китая
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Алматы. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 19 января в 11.30 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается на территории Китая в 364 км на юго-восток от Алматы.
Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.
18 января землетрясение силой два балла ощутили жители Алматинской и Жетысуской областей, его очаг находился на территории Казахстана.
18.01.2025, 13:46 141731
В Восточно-Казахстанской области лавина перекрыла дорогу Дополнено
Фото: freepik.com
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Усть-Каменогорск. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Уланском районе Восточно-Казахстанской области на трассе областного значения Усть-Каменогорск - Самарское сошла лавина и перекрыла дорогу, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В связи обильным выпадением осадков и усилением ветра произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 370 кубических метров. Жертв и разрушений нет. Лавина перекрыла дорогу", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что дорога уже расчищена.
Дополнено 18.01.2025, 14.20
В Восточно-Казахстанской зафиксировали повторный сход лавины, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В Уланском районе на 100-м км автодороги областного значения Усть-Каменогорск - Самарское в связи обильным выпадением осадков и усилением ветра произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 750 кубических метров. Жертв и разрушений нет. Лавина перекрыла дорогу. Дорога расчищена силами дорожной службы. На данный момент проезд обеспечен", - заверили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в горах Алматинской области снежная лавина перекрыла дорогу.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?