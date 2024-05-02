01.05.2024, 17:05 25031

У двух пассажиров Air Astana заподозрили холеру

После сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра холера была исключена
Уральск. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Двоих пассажиров рейса Air Astana с подозрением на холеру доставили в инфекционную больницу в Уральске.

По данным портала "Уральская неделя", самолет прибыл в Уральск из Алматы 30 апреля в 22.25.

Как рассказали пассажиры, во время полета двум пассажирам - мужчине и женщине стало плохо - у них была температура, их рвало.

После приземления самолета на борт поднялись врачи-санэпидемиологи.

В областной инфекционной больнице подтвердили инцидент.

Доставили к нам ночью двух граждан России. После сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра полностью исключили холеру. Состояние удовлетворительное у обоих. Они уехали по месту проживания в Саратовскую область", - рассказала директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова.


Напомни, в Казахстане ликвидировали очаг завозного случая холеры, который зарегистрировали на борту Air Astana на рейсе Дели - Алматы. Заболевшая, гражданка Кыргызстана, успешно прошла лечение и выписана из стационара.


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Air Astanaхолера

новости по теме

01.05.2024, 16:11 26236

При пожаре в многоквартирном доме Алматы погибла женщина

Пострадавший 1990 года рождения госпитализирован
Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - При пожаре в четырехэтажном жилом доме в Ауэзовском районе Алматы погибла женщина 1997 года рождения, сообщили в ДЧС мегаполиса.

Как сообщили в ДЧС Алматы, пожар на четвертом этаже квартиры в 7-м микрорайоне произошел около пяти часов утра 1 мая. Спасатели эвакуировали 23 человека при помощи трехколенной лестницы и спасательного колпака.

В пожаре также пострадал мужчина 1990 года рождения. Его госпитализирован в городскую больницу № 7.

Огонь был локализован в 05.45, в 5.52 - ликвидирован.

Кроме того, по информации МЧС, сегодня при пожаре в квартире в Усть-Каменогорске пожарные эвакуировали пятерых жителей, один из них - ребенок.

В ведомстве уточнили, что в квартире на четвертом этаже горели мебель и личные вещи.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПожарГибельАлматы
29.04.2024, 21:36 109301

Гибель детей в пожаре в Атырауской области: в больнице скончалась их мать

У нее было обожжено 95% кожного покрова
Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла 25 апреля около 6.00 в пятиэтажном доме в Индерском районе Атырауской области. В квартире на втором этаже произошел пожар. Пожарные обнаружили в спальне тела двоих детей 10 и 7 лет. Мама детей и мужчина 1994 года рождения госпитализированы в реанимацию.

Как сообщает портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу здравоохранения Атырауской области, 26 апреля в 3.30 в реанимационном отделении скончалась и мать детей. Женщина получила 90-95% ожогов кожного покрова. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.

Что касается мужчины, то он в сознании, находится в Индерской районной больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Подозреваемого в убийстве детей и поджоге задержали в тот же день. Полицейские ведут досудебное расследование. Ему грозит наказание в виде лишения свободы пожизненно.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПожарГибельдети
29.04.2024, 18:10 118016

Большая вода идет в Атыраускую область: пик паводков ожидается в ближайшие дни

В регионе построено более 500 километров дамб
Большая вода идет в Атыраускую область: пик паводков ожидается в ближайшие дни
Фото: Акорда
Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе оперативного совещания по паводковой ситуации на западе страны заявил, что большая вода идет в Атыраускую область, сообщает пресс-служба главы правительства.

Нужно мобилизовать все силы, использовать опыт Западно-Казахстанской области по привлечению дополнительных сил из других регионов. Необходимо обеспечить ежечасный мониторинг уровня воды, увеличить протяженность и высоту защитных дамб. Нам нужно отстоять регион и не допустить подтоплений", - подчеркнул Олжас Бектенов.


Отмечается, что на сегодня в Атырауской области для проведения аварийно-спасательных работ задействовано свыше 13 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Кроме того, в регионе построено более 500 километров дамб.

Также глава правительства отметил, что в основном по стране опасность паводков пройдена.

Президентом поставлена приоритетная задача по восстановлению поврежденных природной стихией домов, возвращению пострадавших граждан к нормальной жизни. Мы должны направить все наши усилия на строительство и ремонт социальных объектов, жилья и инфраструктуры, выплату компенсаций людям. Все эти шаги необходимо проделать четко и слаженно. Акиматам нужно проводить постоянную разъяснительную работу, встречаться с пострадавшим населением", - добавил он.


Напомним, ранее президент поручил срочно восстановить разрушенное стихией жилье.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:АтырауПаводкиЧП
29.04.2024, 11:20 137771

Паводки в Казахстане: 6,7 тысячи человек остаются в эвакопунктах

В свои дома вернулись 38 521 человек
Паводки в Казахстане: 6,7 тысячи человек остаются в эвакопунктах
Фото: МЧС РК
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мониторинг паводковой ситуации на реке Урал в Атырауской области осуществляется с помощью дрона, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Проводятся берегоукрепительные работы. За прошедшие сутки в Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах возведено свыше 500 км дамб. В городе Кульсары откачано более 207 тысяч кубометров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станции и мотопомп", - рассказали в МЧС


В свои дома вернулись 38 521 человек, в эвакопунктах остаются 6726 человек.

С начала паводка откачано свыше 12,9 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала. В Актюбинской области проведена дезинфекция подтопленных территорий общей площадью 403 гектара.

В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 20 тысяч человек и 2772 единицы техники, 335 водооткачивающих средств и 249 плавательных средств, 7 воздушных судов", - проинформировали в ведомстве.


На места постоянной дислокации возвращаются часть военнослужащих Минобороны из Алматы и Карагандинской области, ранее направленных в Западно- и Северо-Казахстанскую области.

Ранее сообщалось, что уровень воды на реке Урал продолжает повышаться.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПаводкиРКУралобстановка
29.04.2024, 08:18 148851

Сотни тонн сена загорелись в Атырауской области  

Площадь пожара составила 440 квадратных метров
Сотни тонн сена загорелись в Атырауской области
Фото: скриншот из видео МЧС
Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области произошло возгорание около 250 тонн сена. Площадь пожара составила 440 квадратных метров. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

По данным МЧС, вчера в Курмангазинском районе на окраине села Каракул произошло загорание около 250 тонн складированного сена на открытой территории.

Ночью пожарным удалось локализовать пожар на предварительной площади 440 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 04.32.

Пострадавших нет. Скот отогнан в безопасное место. Причина пожара устанавливается", - отметили в ведомстве.


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПожарАтырауская областьсено
28.04.2024, 20:48 180756

Пожар в резервате "Семей орманы" потушили спустя трое суток

Пожар в резервате "Семей орманы" потушили спустя трое суток
Фото: МЧС РК
Семей. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спустя три дня спасатели ликвидировали пожар в природном резервате "Семей орманы", сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Природный пожар в Дмитриевском лесничестве Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы" ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС.


По информации министерства, площадь пожара составила 0,8 гектара.

Ранее сообщалось, что на труднодоступном участке в резервате "Семей орманы" горит лес.

Как сообщили в акимате области Абай, причиной пожара стало упавшее на высоковольтную линию электропередачи сухое дерево.

Ранее в Гидрометцентре заявили о риске возникновения пожаров в Абайской области. Также сообщалось, что резерват "Семей орманы" и три области в Казахстане не готовы к возможным пожарам.

Напомним, при пожаре, возникшем 8 июня прошлого года в Батпаевском лесничестве РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы", уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Погибли 15 работников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". После пожаров президент Токаев снял с должности министра по ЧС Юрия Ильина.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПожарРезерватЛес
28.04.2024, 19:10 181986

В Актау прорвало два крупных водопровода  

В Актау прорвало два крупных водопровода
Фото: Кадр из видео
Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За сутки в Актау произошло два прорыва на трубопроводах питьевой воды из-за изношенности инженерных сетей.

Очевидцы сняли на видео, как в 4 утра вода бьет фонтаном из-под земли, растекаясь на проезжую часть, сообщает lada.kz.


В "Каспий жылу, су арнасы" проинформировали, что ведутся работы по устранению прорыва. В одном жилом доме ограничили водоснабжение.

Авария повторилась утром уже в другом микрорайоне.

Коммунальщики заверили, что проблем с подачей питьевой воды в дома не ожидается. В обоих случаях прорывы связаны с изношенностью инженерных сетей.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Аварияводопровод
28.04.2024, 13:57 175171

Очередное избиение женщины попало на камеру в Актау  

Нападавшего арестовали
Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из микрорайонов Актау камера видеонаблюдения в лифте зафиксировала очередное избиение женщины в ходе семейной ссоры.

Как видно на записи, инцидент произошел вечером 27 апреля. Судя по всему, семейная пара конфликтовала в лифте. Выйдя на этаже, предполагаемый муж потерпевшей нанес ей несколько ударов руками и ногами.


За противоправное действие в сфере семейно-бытовых отношений мужчина привлечен к ответственности. Для принятия решения материал направлен в суд", - рассказали lada.kz в полиции.


Там добавили, что при таком правонарушении предусмотрен арест на пять суток.

Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.

В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.

Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.

В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.

Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.

Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Судебное следствие велось на протяжении месяца, суд транслировался онлайн в открытом режиме, поэтому дело стало известным не только в Казахстане, но и за рубежом. В начале мая Бишимбаеву должны вынести приговор.

Напомним, 15 апреля закон о защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НасилиеИзбиениеженщина

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?

      Архив опросов