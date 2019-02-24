У пассажира авиарейса Алматы - Астана обнаружили пневматический пистолет

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - В аэропорту Алматы 19-летний пассажир пытался пронести на рейс пневматический пистолет, передает Kazakhstan Today.

Сегодня сотрудники подразделения досмотра Службы авиационной безопасности Международного аэропорта Алматы вновь пресекли попытку провоза на борту воздушного судна запрещенного предмета: в багаже 19-летнего пассажира, следовавшего в Астану, обнаружен пневматический пистолет ИЖ-79, созданный на базе боевого пистолета "Макаров" калибра 4,5 миллиметра", - сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Оружие у пассажира изъято, сам он передан сотрудникам полиции.

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