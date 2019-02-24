У пассажира авиарейса Алматы - Астана обнаружили пневматический пистолет

Сегодня сотрудники подразделения досмотра Службы авиационной безопасности Международного аэропорта Алматы вновь пресекли попытку провоза на борту воздушного судна запрещенного предмета: в багаже 19-летнего пассажира, следовавшего в Астану, обнаружен пневматический пистолет ИЖ-79, созданный на базе боевого пистолета "Макаров" калибра 4,5 миллиметра", - сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.
Оружие у пассажира изъято, сам он передан сотрудникам полиции.
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