Угрозу подтопления в селе Сагыз предотвратили

Фото: atpress.kz

АТЫРАУ. 31 МАРТА - В селе Сагыз Атырауской области предотвращена угроза подтопления. Ни один дом и подворье не пострадали от наводнения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Были мобилизованы около 20 единиц техники, работники акимата, жители села, представители других организаций и добровольцы - всего свыше 200 человек, информирует ATPress

На местах возможного подтопления были сооружены плотины из мешков с песком и земляного вала.





Сейчас река Ногайты вошла в русло, опасность наводнения миновала.