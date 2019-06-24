В Алматы упавшее дерево убило многодетную женщину

Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - В Алматы на глазах у десятка прохожих на женщину с детьми упало дерево, передает Kazakhstan Today.

На место происшествия прибыло несколько бригад скорой помощи. Пострадавших госпитализировали. К сожалению, женщину, мать пятерых детей, спасти не удалось: травмы оказались слишком тяжёлыми, сообщает телеканал КТК .

По его информации, трое детей получили ушибы и ссадины. Один ребёнок находится в больнице под наблюдением врачей, остальных после осмотра отпустили.

Место трагедии уже осмотрели полицейские. По предварительной версии, дерево упало само. По делу назначили ряд экспертиз", - говорится в сюжете.





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