В Алматы упавшее дерево убило многодетную женщину

На место происшествия прибыло несколько бригад скорой помощи. Пострадавших госпитализировали. К сожалению, женщину, мать пятерых детей, спасти не удалось: травмы оказались слишком тяжёлыми, сообщает телеканал КТК.
По его информации, трое детей получили ушибы и ссадины. Один ребёнок находится в больнице под наблюдением врачей, остальных после осмотра отпустили.
Место трагедии уже осмотрели полицейские. По предварительной версии, дерево упало само. По делу назначили ряд экспертиз", - говорится в сюжете.
Напомним, около года назад в Алматы водитель и пассажир погибли после падения дерева на машину.
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