Алматы. 21 июня. Kazakhstan Today - В 104 километрах от Алматы произошло землетрясение, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 21 июня 2019 года, в 19.01 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 104 километрах на юг от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,9. Магнитуда MPV - 4,0. Глубина - 15 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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