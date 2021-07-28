АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В 110 километрах от Алматы произошло землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 27 июля 2021 года, в 07.01 (27 июля в 01.01 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 110 километрах на восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,3. Магнитуда MPV - 3,6. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства