В 181 километре от Алматы произошло землетрясение

АЛМАТЫ. 18 АПРЕЛЯ - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 18 апреля в 4 часа 38 минут 3 секунды по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпицентр землетрясения расположен в 181 километре на северо-запад от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения -8,5. Магнитуда MPV - 3,7. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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