АЛМАТЫ. 31 МАЯ - В 232 километрах от Алматы произошло землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 31 мая 2021 года, в 00.08 (30 мая 2021 года в 18.08 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 232 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 9,5. Магнитуда MPV - 4,3. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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