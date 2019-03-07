Алматы. 23 ноября. Kazakhstan Today - В 274 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает Kazakhstan Today.





По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 23 ноября 2018 года, в 05.37 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 274 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.





Энергетический класс землетрясения - 9,6. Магнитуда MPV - 4,3. Глубина - 15 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.





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