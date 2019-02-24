Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - В 274 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает Kazakhstan Today.

По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 29 января 2019 года в 07.15 алматинского времени зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 274 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 9,5. Магнитуда MPV - 4,3. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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