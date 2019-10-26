Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - В 280 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 25 октября 2019 года, в 08.15, зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 280 километрах на северо-восток от города Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 9,1.

Магнитуда MPV 4,3. Глубина 15 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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