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В 280 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,3

25.10.2019, 09:15 12043
В 280 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,3
Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - В 280 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает Kazakhstan Today.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 25 октября 2019 года, в 08.15, зарегистрировано землетрясение. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 280 километрах на северо-восток от города Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 9,1. 
 
Магнитуда MPV 4,3. Глубина 15 километров.        
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

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