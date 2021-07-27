ФОТО: ИЛЛЮСТРАЦИЯ

АЛМАТЫ. 26 ИЮЛЯ - В 282 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,1, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 26 июля 2021 года, в 02.59 (25 июля в 20.59 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 282 километрах на юг от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 11,5. Магнитуда MPV - 5,1. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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