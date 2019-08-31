Алматы. 30 августа. Kazakhstan Today - В 292 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,7, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 29 августа 2019 года, в 23.01 (29 августа в 17.01 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

"Эпицентр землетрясения расположен в 292 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 8,6. Магнитуда MPV - 3,7. Глубина 10 километров", - говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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