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В 491 километре от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,826.06.2017
Происшествия  08:56

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - В 491 километре от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,8, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 26 июня 2017 года, в 06.39 алматинского времени (26 июня 2017 года в 00.39 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 491 километре на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,7. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
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Фото: http://alau.kz
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