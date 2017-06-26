Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - В 491 километре от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,8, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 26 июня 2017 года, в 06.39 алматинского времени (26 июня 2017 года в 00.39 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 491 километре на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,7. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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