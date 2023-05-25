В Абайской области тушат крупный лесной пожар

Фото: МЧС РК

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Семей. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 200 человек борются с лесным пожаром в области Абай, передает корреспондент агентства.





Возгорание произошло на территории Алтайского края Российской Федерации, после чего огонь перекинулся на лесной массив Семей орманы Бородулихинского района, сообщает "Хабар 24".





Отмечается, что стихия угрожает селу Березовка. Сотрудники полиции проводят оповещение населения.





Пожар тушат спасатели и работники лесного хозяйства. В ликвидации огня задействовано 60 единиц техники. Предварительная площадь составила 70 гектаров.





Дополнено 23.05.2023, 09.36





По данным портала " Объектив восток" , площадь пожара составила уже 1100 гектаров. По поручению акима области Нурлана Уранхаева на месте возгорания находятся все службы, а также заместитель акима области Абай Димитрий Гариков. Глава региона держит ситуацию на контроле. Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет, сообщает пресс-служба акима области Абай. Тем не менее все службы готовы к эвакуации.





22 мая в 15.25 на территории Алтайского края РФ вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию Казахстана ГЛПР "Семей орманы" в 7 км от станции Аул Бородулихинского района области Абай.





При въезде в село Аул развернут оперативный областной штаб. В 23.07 из Семея на станцию Аул прибыл пожарный поезд КТЖ. Из Астаны запланирован вылет вертолета МИ-873.





По состоянию на 05.00 часов 23 мая загорание на территории Алтайского края ликвидировано.