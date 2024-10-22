В аэропорту Алматы произошел сбой в системе на паспортном контроле

При задержании напавший на мотоциклистов мужчина нецензурно выражался и оказывал полицейским сопротивление

Фото: telegram/Kris_p_almaty

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Амстердам. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное нападение на мотоциклистов произошло в горах Алматы. Стрелявшим оказался пьяный чабан.





На распространенном в соцсетях видео ехавшие на мотоциклах молодые люди обсуждают нападение. Один из них рассказывает, что чабан был сильно пьян и целился ему в голову. На колесе у другого эндуриста видны дыры от выстрелов.









При этом на видео видно, что эндуристы ехали по горной дороге, а не там, где пасется скот.





Вечером мужчину задержала полиция. При задержании он нецензурно выражался и оказывал полицейским сопротивление.





Инцидент прокомментировали в полиции.





По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело. Полицейскими установлен, задержан и водворен в ИВС 44-летний подозреваемый. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - сообщили в ДП Алматинской области.





Это не первый случай нападения на мотоциклистов в горах. В июле несколько мужчин избили эндуристов за то, что те, по их словам, пугали своей ездой домашних животных.





Мнения комментаторов тогда разделились. Многие люди писали, что горные пастбища - не место для байкеров. Рев мотоциклов распугивает домашних и диких животных и мешает живущим там людям. Комментаторы также припомнили мотоциклистам громкую езду по ночным улицам Алматы, из-за которой жильцы не могут спать и открыть окно даже летом в жару.