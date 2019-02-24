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В аэропорту Астаны из-за проблем со здоровьем пассажирки экстренно приземлился самолет, летевший из Дели в Чикаго

26.01.2019, 18:22 23407
Астана. 26 января. Kazakhstan Today - "Boeing 777" авиакомпании "Air India", летевший из Дели в Чикаго, приземлился сегодня в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки, передает Kazakhstan Today.
 
Женщина, страдающая астмой, в сопровождении двух родственников была отправлена в больницу Астаны, сообщили в пресс-службе аэропорта.
 
После дозаправки и техосмотра самолет вылетел в Чикаго.
 

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