В аэропорту Костаная колеса шасси самолета просели в асфальт

Костанай. 17 апреля. Kazakhstan Today - В аэропорту Костаная колеса шасси самолета сообщением "Нур-Султан – Костанай" просели в асфальт, передает Kazakhstan Today.

"17 апреля 2019 года в аэропорту города Костанай произошло авиационное событие во время выполнения рейса КЗР 335 по маршруту Нур-Султан - Костанай. Так, воздушное судно Airbus-320 P4-KBE, эксплуатируемое авиакомпанией "Эйр Астана", после посадки в аэропорту Костаная и производства руления по аэродрому просело колёсами левой стойки шасси в асфальтовое покрытие рулежной дорожки", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В результате авиационного события повреждений воздушного судна и пострадавших нет.

В настоящее время проводится внутреннее расследование.

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