Кокшетау. 22 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области от отравления колбасой умерла двухлетняя девочка, передает Kazakhstan Today.

"В инфекционном отделении Бурабайской районной больницы Акмолинской области скончалась девочка, 2016 года рождения", - сообщает ИА "Кокшетау Азия".

По информации департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области Министерства здравоохранения РК, жительница села Урумкай с симптомами кишечной инфекции - высокая температура, рвота госпитализирована в инфекционное отделение Бурабайской межрайонной многопрофильной больницы 17 октября.

"Ее лечили от кишечной инфекции. В этот же день в больницу доставили еще одного ребенка из той же семьи, в одном доме живут две семьи и пенсионерка. На следующий день еще один малолетний ребенок. 20 октября двоюродные брат и сестра в возрасте 3 и 5 лет переведены в инфекционное отделение многопрофильной областной детской больницы Кокшетау. Состояние здоровья детей на данный момент удовлетворительное. 19 октября первому ребенку стало хуже, и его перевели в реанимационное отделение. Для консультации пригласили из Кокшетау областного детского инфекциониста, был выставлен предварительный диагноз "Острая недостаточность мозгового кровообращения, ПТИ по типу гастроэнтероколита, Ботулизм?". Но 20 октября рано утром девочка скончалась", - сообщили в ведомстве.

Как поясняют в департаменте, одна из причин заболевания, по словам родственников, употребление полукопченной колбасы, приобретенной в одном из торговых домов Щучинска. Больше всех колбасу ела погибшая девочка.

В настоящее время все контактные по домашнему очагу обследованы, результаты в работе. Проводится также внеплановая проверка торгового дома, где со слов пострадавших приобретался продукт. В связи с тем, что они не знают ее названия, были взяты пробы на все виды колбас.

Проведение комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий продолжается и в данный момент. По факту смерти ребенка, в медицинской организации будет проведена внеплановая проверка, пишет издание.

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