Кокшетау. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области ведется проверка по факту взрыва в котельной, передает Kazakhstan Today.





По факту взрыва котла в котельной ТОО в селе Приречное идет проверка, проводятся экспертизы", - сообщили в областном управлении внутренней политики со ссылкой на пресс-службу акима Зерендинского района.





По информации УВП, аким Зерендинского района Мереке Мустафин побывал в селе Приречное, где посетил семью С. Рахманова, погибшего в результате аварии в котельной здания ТОО "Жаксылык Агро". Глава района выразил соболезнования родным погибшего. В свою очередь, руководство товарищества взяло на себя обязательства по выплате материальной помощи семье погибшего и возмещения затрат на организацию похорон.





Мурат Ахметов, директор ТОО "Щучинский котельно-механический завод", чей котел был установлен на прошлой неделе в котельной здания ТОО "Жаксылык Агро", считает, что причиной аварии может послужить неправильный монтаж оборудования. По мнению руководителя предприятия, ситуация могла случиться и по причине несоблюдения рекомендаций по установке котла и по технике безопасности.





"Мы в год выпускаем примерно 120 котлов, они проходят гидравлическое испытание и должны соответствовать требования ГОСТа. С момента выпуска нашей продукции нареканий со стороны покупателей к качеству производимой оборудований нам не поступали", - заявил Мурат Ахметов.





Он отметил, что при каждой аварийной ситуации они выезжают на место, чтобы выяснить причины происшествия, и в каждом случае причиной является человеческий фактор.





В УВП также проинформировали, что на сегодня медики оценивают состояние пострадавших как стабильное, их жизни ничего не угрожает.





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