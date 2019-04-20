В Акмолинской области четыре человека отравились насмерть, спускаясь в погреб частного дома

Кокшетау. 19 апреля. Kazakhstan Today - Четыре человека, в том числе и несовершеннолетний, отравились в Акмолинской области при спуске в погреб частного дома, передает Kazakhstan Today.
18 апреля, около 19.00, в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области, во дворе частного жилого дома, при спуске в погреб получили отравление четыре человека: мужчины 1971, 1975, 1981 годов рождения и ребенок 2002 года рождения. Трое скончались на месте, а ребенок - при госпитализации", - сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.
В ведомстве отметили, что погибшие являются гражданами Республики Таджикистан.
Предварительная причина гибели - отравление продуктами гниения картофеля.
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