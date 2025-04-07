06.04.2025, 11:39 44681
В Акмолинской области ограничили движение на участке трассы Кокшетау - Атбасар
Движение автотранспорта ограничили в связи с переливом талых вод через проезжую часть
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Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области ограничено движение по участку трассы Кокшетау - Атбасар, сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол".
6 апреля 2025 года в 11.00 в Акмолинской области в связи с переливом талых вод через проезжую часть введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 103-184 км автодороги Кокшетау - Атбасар, участок поселок Балкашино - город Атбасар", - проинформировали в компании.
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06.04.2025, 19:22 30481
Двухлетняя девочка погибла под колесами автомобиля во дворе дома в городе Косшы
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Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двухлетняя девочка погибла под колесами автомобиля во дворе дома в городе Косшы, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
5 апреля в одном из жилых дворов в городе Косшы водитель, следуя на автомобиле "Киа Спортейдж", совершил наезд на несовершеннолетнюю 2023 года рождения. Девочка скончалась на месте происшествия", - проинформировали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.
Напомним, ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились казахстанцы, которые крайне обеспокоены случаями ДТП во дворах жилых домов. По их словам, в стране практически ежегодно во дворах происходят жуткие аварии с участием несовершеннолетних. В результате ДТП дети получают серьезные травмы или погибают. В связи с чем жители РК предлагают депутатам выступить с инициативой о внесении изменений в ПДД, связанных со снижением скоростного режима во дворах жилых домов.
Надо отметить, что придомовая территория, где зачастую располагаются детские площадки и которая по определению должна быть безопасной, нередко оказывается страшным местом.
К примеру, в декабре прошлого года в Актобе во дворе многоэтажек трехлетняя девочка оказалась под колесами автомобиля.
Несколько лет назад в Павлодаре водитель сбил подростка во дворе дома, а в Астане автомобилист во время парковки наехал на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
Безответственные водители подвергают опасности не только детей, но и взрослых. В частности, в прошлом году пьяная астанчанка насмерть сбила женщину и наехала на три машины во дворе жилого комплекса.
Стоит напомнить, что еще в СССР во многих городах перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, которые ограничивают скорость движения машин до 5 км/час.
Действительно, во многих городах Советского Союза перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, ограничивающие скорость движения автомобильного транспорта до 5 км/час. Все граждане СССР знали, что и милиция, и суд, и прокуратура, и партийный комитет в 99% случаев будут на стороне пешехода", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.
По его словам, в действующих ПДД Казахстана разрешается движение транспорта в жилых зонах и на дворовых территориях со скоростью не более 20 км/час.
Однако установлено, что допустимый показатель превышения скорости в стране - 10 км/час. Следовательно, водитель может безнаказанно мчаться по двору жилого дома со скоростью, например, 29 км/час, и при этом он не будет наказан, потому что, по сути своей, не нарушает ПДД", - отмечает эксперт.
Он также привел пример трагедии, которая произошла во дворе одного из домов Алматы.
В Бостандыкском районе под колесами автомашины погиб трехлетний ребенок. 23-летний водитель автомашины марки Subaru, следуя по подъездной дороге к многоэтажному дому, при совершении левого поворота на большой скорости допустил наезд на мальчика 2017 года рождения, который катался на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия", - сообщил юрист.
Кроме того, подчеркнул специалист, фиксирование нарушений установленной скорости в жилых зонах и на дворовых территориях не производится, данный вопрос пока никак не урегулирован.
Как показала практика, действительно, практически во всех дворах жилых домов отсутствуют специальные камеры, которые могут выявить нарушения по установленной скорости движения ТС. Возвращаясь к ранее сказанному инциденту, в связи с отсутствием камер, которые могли действительно зафиксировать, что водитель ехал на большой скорости, основным доказательством такого явилось нахождение жильцов данного дома на улице в момент езды на большой скорости водителя. Только это помогло установить виновного, который в свою очередь был намерен уехать с места происшествия", - добавил эксперт.
В свою очередь известный юрист Сергей Уткин отметил, что, прежде чем ставить вопрос о снижении указанного предела, необходимо получить и изучить статистику ДТП во дворах и жилых зонах.
Если причиной многих ДТП или тяжести последствий была именно скорость в пределах от 5 до 20 км/ч, тогда, конечно, можно ставить вопрос о снижении. Но этот вопрос должны сначала исследовать ученые и дать соответствующие рекомендации", - заявил он.
Необходимо отметить, что подобные инциденты зачастую происходят не только в Казахстане, но и во многих странах постсоветского пространства.
К примеру, в России СМИ буквально переполнены новостями о трагедиях. В частности, в Калининграде водитель BMW снесла мальчика во дворе жилого дома. А осенью прошлого года в этом же городе машина во дворе дома насмерть сбила 3-летнего малыша, который не дожил до своего четырехлетия один день. Также в Новосибирске во дворе дома в прошлом году автомобиль сбил первоклассника. В Москве в августе прошлого года во дворе жилого дома машина сбила девочку.
В Уфе водитель иномарки во дворе дома сбил 10-летнего мальчика.
Кроме того, в позапрошлом году в столице Беларуси Минске во дворе жилого дома ребенок попал под колеса автомобиля. Еще один случай произошел в Минске в 2022 году. Тогда во дворе под колеса автомобиля попал 11-летний мальчик.
На сайте информационного агентства проводился опрос на данную тему, который показал, что подавляющее большинство казахстанцев выступают за ограничение скорости для автотранспорта во дворах жилых домов.
06.04.2025, 15:35 37511
В Акмолинской области водитель проигнорировал предупреждение о закрытии дороги и погиб
Фото: скриншот из видео kokshetaulifekz
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Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области водитель проигнорировал предупреждения о закрытии дороги, и внедорожник унесло течением. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
5 апреля 2025 года на 963-м километре автодороги Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь - Костанай - граница РФ, несмотря на выставленный пост полиции и введенные ограничения из-за затопления дороги, водитель решил нарушить запрет и попытался объехать закрытый участок. Во время пересечения затопленного участка автомобиль был унесен течением и скрылся под водой", - проинформировали в полиции.
По данным ведомства, в машине находились три человека.
Два пассажира были спасены благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и спасателей. На текущий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Тело водителя было найдено в 02.30. Сотрудники полиции и службы ЧС в очередной раз обращаются к гражданам с убедительной просьбой строго соблюдать требования безопасности и не пересекать паводкоопасные участки автодорог при введенных ограничениях движения", - отметили в департаменте.
Ранее в МЧС рассказали о паводковой ситуации в Акмолинской области.
06.04.2025, 14:51 39451
Паводки в Абайской области: вода пришла в одно из сел региона
Фото: акимат области Абай
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Семей. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Красный Яр Бородулихинского района вода зашла на придомовые территории, расположенные вблизи реки.
По данным акимата, 5 апреля в 20.35 из-за ледяного затора на реке Уба повысился уровень воды, что привело к угрозе затопления придомовых территорий на одной из улиц села Красный Яр Бородулихинского района. Для устранения угрозы в село были направлены силы и средства чрезвычайных служб, местных исполнительных органов, оперативно-спасательного отряда и полиции. Работы по ликвидации угрозы продолжаются.
Вчера вечером в целях безопасности 26 жителей улицы, расположенной рядом с рекой, по собственной инициативе временно разместились в здании школы. Кроме того, представители местных исполнительных органов перевезли скот жителей, чьи дворы могут быть затоплены, на другие фермерские хозяйства", - уточнили в акимате.
Сегодня рано утром аким области Берик Уали прибыл в Бородулихинский район.
По словам акима района Айдара Ибраева, вода зашла на около 30 придомовых территорий, расположенных вблизи реки.
В населенном пункте создан оперативный штаб под руководством заместителя акима области Димитрия Гарикова. Для устранения ледяного затора и полного открытия русла реки проводятся ледовзрывные работы.
Также предпринимаются меры, чтобы не допустить проникновения воды в другие дворы. Глава региона поручил ответственным службам держать ситуацию под строгим контролем.
Красный Яр - одно из сел района, где ежегодно возникает угроза подтопления. Ситуация в населенном пункте находится под моим личным контролем со вчерашнего вечера. Поручаю акиму района и соответствующим структурам провести разъяснительную работу среди населения и держать ситуацию под постоянным контролем. Ледовзрывные работы необходимо завершить до вечера", - сказал аким области.
06.04.2025, 10:43 46296
В Костанайской области ликвидирован природный пожар
Фото: скриншот из видео МЧС
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Костанай. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области ликвидирован природный пожар на площади около 700 га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Благодаря слаженной работе спасателей, местных исполнительных органов, лесного хозяйства и добровольных противопожарных формирований удалось предотвратить распространение огня и не допустить его переход на лесной фонд", - проинформировали в МЧС.
В тушении пожара были задействованы боле 80 человек и 25 единиц техники, а также пожарный поезд.
Причины возгорания устанавливаются. Пожар ликвидирован на общей площади около 700 га.
05.04.2025, 18:23 70131
Природный пожар в "Семей орманы" полностью потушен
Фото: Акимат области Абай
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Семей. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар полностью ликвидирован на территории ГЛПР "Семей орманы", сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.
По данным ведомства, по состоянию на 17.10 5 апреля пожар был полностью ликвидирован. Все работы по предотвращению распространения огня завершены.
В тушении пожара задействованы 419 человек и 140 единиц техники.
Напомним, днем 4 апреля в селе Коянбай Бескарагайского района произошло возгорание сухой травы. Порывистый ветер до 26 метров в секунду способствовал быстрому распространению огня - степной пожар частично перешел в лесной массив Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы" Министерства экологии и природных ресурсов РК.
05.04.2025, 16:40 72891
Третий за сутки природный пожар тушат в Казахстане Дополнено
На этот раз пожар произошел в Костанайской области
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Костанай. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В эти минуты спасатели ведут активную борьбу с природным возгоранием в Костанайской области, сообщил в ДЧС области.
Возгорание началось на территории села Майлина, вблизи границы с Аулиекольским районом Костанайской области. В условиях сильного ветра огонь распространился в сторону Аулиекольского района, рассказали в ДЧС.
На место оперативно прибыли силы и средства МЧС. В тушении задействовано более 60 человек личного состава, свыше 20 единиц техники ДЧС области, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований и лесного хозяйства, привлечен пожарный поезд. Также проведено аэровизуальное обследование с вертолета.
Работы по ликвидации пожара продолжаются. Обстановку осложняет усиленный ветер", - добавили в ведомстве.
Дополнено 05.04.2025, 17.50
К настоящему времени степной пожар в Костанайской области локализован. Тушение продолжается, сообщили в МЧС РК.
Ранее сообщалось о возникновении природного пожара в Абайской и Павлодарской областях. В Павлодарской области пожар на площади 20 гектаров был ликвидирован утром 5 апреля.
05.04.2025, 10:23 82716
В Акмолинской области для отвода талой воды вскроют автодороги
Фото: ДЧС Акмолинской области
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Кокшетау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с осложнением паводковой обстановки в городе Макинске Буландынского района продолжаются активные работы по ликвидации последствий стихии, сообщили в областном ДЧС.
Для эффективного пропуска паводковых вод принято решение о вскрытии автодорог. Эта мера позволит снизить гидравлическую нагрузку на населенный пункт и минимизировать риски подтоплений", - пояснили в ДЧС.
Также сообщается, что в Макинске продолжаются работы по укладке мешкотары с инертным материалом для укрепления дамб и защиты жилых массивов. В ликвидации задействованы порядка 400 человек личного состава и около 100 единиц специальной техники.
Ситуация находится под постоянным контролем. Все необходимые меры предпринимаются для обеспечения безопасности населения и снижения последствий стихии", -отметили в ведомстве.
В акимате Акмолинской области рассказали, что за последние сутки объем выпавших осадков в Буландынском районе составил на 169% выше среднемесячной нормы.
05.04.2025, 09:43 69486
В Павлодарской области степной пожар ликвидирован
Фото: МЧС РК
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Павлодар. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили о ликвидации пожара в Баянаульском районе Павлодарской области.
По предварительным данным ведомства, площадь пожара составила 20 гектаров.
4 апреля на территории Жасыбайского лесничества Баянаульского района произошло возгорание сухой травы.
На ликвидацию пожара были направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, лесного хозяйства, "Казавиалесоохраны" и лесничества. В общей сложности задействованы порядка 85 человек и более 24 единиц техники.
Оперативная работа осложнялась порывистым ветром и высокой сухой растительностью, способствующими быстрому распространению огня. Несмотря на это, спасатели продолжают сдерживать пламя и не допускают его распространения в сторону населенных пунктов, угрозы для жителей нет.
Ранее сообщалось о локализации пожара в Абайской области.
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