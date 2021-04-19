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В Акмолинской области отец с дочкой упали в водопад

18.04.2021 20899
КОКШЕТАУ. 18 АПРЕЛЯ - Видео, как мужчину с девочкой уносит водяным поток, опубликовал паблик Новости Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На видео, снятом очевидцами, запечатлено, как мужчина, прижима к себе ребенка, пытается противостоять течению и в итоге хватается за камень посреди воды.
 
В комментариях пользователи соцсетей рассказали, что водопад находится в Зерендинском районе Акмолинской области. Мужчина хотел сфотографировать дочку на камне у водопада, вопреки уговорам окружающих. Девочка упала в воду. Пока неизвестно, прыгнул отец за ней сам или она увлекла его за собой.
 
Пострадавших извлекли из воды. Они не получили серьезных травм. 
 
В ДЧС региона отметили, что к ним сообщения о случившемся не поступали. 
 
 

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