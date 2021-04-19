В Акмолинской области отец с дочкой упали в водопад

КОКШЕТАУ. 18 АПРЕЛЯ - Видео, как мужчину с девочкой уносит водяным поток, опубликовал паблик Новости Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На видео, снятом очевидцами, запечатлено, как мужчина, прижима к себе ребенка, пытается противостоять течению и в итоге хватается за камень посреди воды.

В комментариях пользователи соцсетей рассказали, что водопад находится в Зерендинском районе Акмолинской области. Мужчина хотел сфотографировать дочку на камне у водопада, вопреки уговорам окружающих. Девочка упала в воду. Пока неизвестно, прыгнул отец за ней сам или она увлекла его за собой.

Пострадавших извлекли из воды. Они не получили серьезных травм.

В ДЧС региона отметили, что к ним сообщения о случившемся не поступали.

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