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В Акмолинской области пожарные вынесли из горящего дома кошку

30.11.2020 7372
Кокшетау. 30 ноября. Kazakhstan Today - 30 ноября в районе Биржан сал Акмолинской области произошло возгорание кровли жилого дома, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в ДЧС региона, в ходе тушения пожара из дома вынесли три газовых баллона и спасли кошку. 
 
Пожарные не дали распространиться огню на весь дом, повредилась только кровля. Пожар ликвидирован жертв и пострадавших нет.
 
 

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