В Акмолинской области пожарные вынесли из горящего дома кошку

Кокшетау. 30 ноября. Kazakhstan Today - 30 ноября в районе Биржан сал Акмолинской области произошло возгорание кровли жилого дома, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ДЧС региона, в ходе тушения пожара из дома вынесли три газовых баллона и спасли кошку.

Пожарные не дали распространиться огню на весь дом, повредилась только кровля. Пожар ликвидирован жертв и пострадавших нет.

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