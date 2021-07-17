В Акмолинской области пьяный мужчина угнал трактор

КОКШЕТАУ. 16 ИЮЛЯ - 15 июля участковый инспектор полиции Нурбек Сатыбалдиев получил от жителей своего участка сообщение о пьяном водителе за рулем трактора Т-40, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На знаки и требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал, продолжая беспорядочно маневрировать по улице города Державинска, угрожая общественной и дорожной безопасности, сообщает Polisia.kz

Оценив ситуацию, полицейский заступил на подножку и взобравшись в кабину, самостоятельно остановил трактор.

Как выяснилось, трактор 25-летний житель города Державинска угнал с территории крестьянского хозяйства соседнего населенного пункта.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Кроме того, составлен административный протокол по части 6 статьи 608 КоАП РК.

В отношении злоумышленника избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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