10.10.2024, 08:28 31426
В Акмолинской области с рельсов сошел грузовой поезд
Фото: скриншот из видео в соцсетях
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Кокшетау. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера, 9 октября, в 17.40 на станции Сурган участка Есиль - Кушмурун произошел сход электровоза и вагонов грузового поезда. Жертв нет. Об этом сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".
По данным пресс-службы, для устранения последствий схода были подняты восстановительные поезда.
10 октября текущего года в 03.50 по станции Сурган открыто движение для пропуска поездов. Последствия схода оперативно ликвидированы. Были задействованы два восстановительных поезда станций Есиль и Тобол, пять единиц техники и 96 человек. Несмотря на ночное время, работа не останавливалась", - отметили в КТЖ.
На месте происшествия комиссией начато расследование причин схода.
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11.10.2024, 17:43 2326
В Атырау на девочку упали ворота
Фото: Depositphotos
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Атырау. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Атырау на восьмилетнюю девочку упали ворота.
Она получила ушиб головного мозга тяжелой степени. Школьницу госпитализировали в отделение реанимации. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщает портал "Мой город".
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту ведутся следственные мероприятия. Девочка находится в больнице.
Напомним, в прошлом году в Астане на территории одной из школ на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота.
11.10.2024, 11:03 8976
Пятеро детей из одной семьи погибли при пожаре в Костанайской области Дополнено
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Костанай. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тела пятерых детей обнаружили пожарные после пожара в жилом доме в Житикаре, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.
Сегодня в 04.29 утра на территории частного подворья в городе Житикара Костанайской области произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома. В течение 7 минут на место происшествия прибыли спасатели, дом был полностью охвачен огнем. Пожарные оперативно приступили к тушению пожара и разбору завалов. В 06.08 пожар был локализован и полностью ликвидирован. В момент обрушения в доме без присмотра взрослых находились несовершеннолетние дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. К сожалению, в результате разбора завалов обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 г.р. не пострадал", - сообщили в департаменте.
По предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы.
В настоящее время причины произошедшего выясняются. Назначено пожарно-техническое исследование. Психологи филиала Центра медицины катастроф оказывают необходимую психологическую помощь родственникам. Местные исполнительные органы окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную", - проинформировали в ДЧС.
В прокуратуре региона сообщили, что по факту начато досудебное расследование, предварительная причина пожара - оставление печи без присмотра. Ход расследования уголовного дела - на контроле Генерального прокурора Республики Казахстан.
На месте происшествия находится первый заместитель прокурора области.
Прокуратура и акимат Костанайской области выражают соболезнования родным и близким погибших детей.
Дополнено 11.10.2024, 18.08
Уполномоченный по правам ребенка по Костанайской области Несибели Басенова рассказала подробности трагедии в Житикаре, где в результате пожара в жилом доме погибли пятеро детей, сообщает alau.kz.
По словам Несибели Басеновой, семья малообеспеченная. Единственный, кто выжил из детей - это старший брат. Ему 13 лет.
Мамы, не было дома. Она находилась у знакомого. Пошла помыться, уснула там и не вернулась домой. Я встретила с мамой. Мама плачет. Ей оказывают экстренную психологическую помощь. Мальчик тоже под присмотром психологов. Трагедия очень серьезная. Мне сложно говорить об этом. Потеряли детей. Дом ветхий", - заявила Несибели Басенова.
Также сообщается, что "мама стояла в очереди на жилье в Костанае".
Это не первая трагедия в Казахстане, которая унесла жизни сразу нескольких детей.
В Астане ночью загорелся дом, в котором без присмотра родителей находились пять сестер, самой младшей из которых было 2 месяца. Все девочки погибли. Как выяснилось позже, семья жила во времянке с неисправным печным оборудованием. Родители были на работе.
24 февраля этого года в Карагандинской области при пожаре в частном доме погибли четверо детей. Самому младшему из них было 2 года. На момент пожара дети находились в доме одни.
10.10.2024, 21:20 18206
За один день в пяти районах Акмолинской области возникли природные пожары
Фото: ДЧС Акмолинской области
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Кокшетау. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За один день в пяти районах Акмолинской области возникли природные пожары. Возгорания сухой травы и камыша возникли в Сандыктауском, Целиноградском, Аккольском, Жаксынском районах и в Степногорске на предварительной общей площади 0,29 га, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
Совместными усилиями сил и средств ДЧС, местных исполнительных органов, добровольных пожарных формирований возгорания ликвидированы в пяти районах. Жертв и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет.
По всем фактам причиной явилось неосторожное обращение населения с огнем, а именно спички или непотушенная сигарета.
Напомним, степной пожар потушили спустя четыре дня в Карагандинской области. От огня удалось защитить 7 населенных пунктов и 11 крестьянских хозяйств, где проживает порядка 1,5 тыс человек.
09.10.2024, 14:00 43811
Степной пожар потушили спустя 4 дня в Карагандинской области
Фото: Кадр из видео МЧС
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Караганда. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Возникший 4 дня назад степной пожар в Карагандинской области, ликвидировали, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром, рельефной горной, болотистой местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара. Работы по тушению велись как наземным, так и воздушным транспортом", - сообщили в МЧС.
Сегодня проведен аэровизуальный облет. На данный момент ситуация стабильная, новых очагов горения не выявлено.
От огня удалось защитить 7 населенных пунктов и 11 крестьянских хозяйств, где проживает порядка 1,5 тысячи человек.
Также удалось не допустить распространение огня на территорию лесного фонда Кувского хозяйства в районе села Егиндибулак.
В ходе ликвидации пожара было выполнено 62 сброса воды общим объемом 112 кубометров", - дополнили в МЧС.
Напомним, пожар начался 6 октября близ села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Первоначально площадь пожара составляла 3 тыс. га. За сутки площадь пожара увеличилась до 35 тыс. га. В ходе тушения пожара пострадали пять человек, один из них скончался. Огонь из Карагандинской области перекинулся на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области. Его удалось локализовать вечером 7 октября и ликвидировать 8 октября.
09.10.2024, 09:19 48806
Продолжается ликвидация степного пожара в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
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Караганда. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Каркаралинском районе Карагандинской области продолжается ликвидация степного пожара. Напомним, вчера пожарным удалось локализовать возгорание.
В Каркаралинском районе ситуация стабильная, новые очаги горения не обнаружены. Идет окарауливание мест пожара. Уточняется площадь горения", - сообщили в департаменте по ЧС региона.
Во время борьбы с огнем сделано 62 сброса воды общим объемом 112 кубометров.
Спасатели продолжают следить за ситуацией и делают все возможное для скорейшего завершения ликвидации пожара", - отметили в ДЧС.
Как сообщалось ранее, пожар начался 6 октября близ села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Первоначально площадь пожара составляла 3 тыс. га. За сутки площадь пожара увеличилась с 3 тыс. до 35 тыс. га. В ходе тушения пожара пострадали пять человек, один скончался. Огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области. Его удалось локализовать вечером 7 октября и ликвидировать 8 октября.
08.10.2024, 16:09 66976
Рабочий попал в реанимацию после взрыва на предприятии в Акмолинской области
Заведено уголовное дело
Фото: ДП Акмолинской области
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Кокшетау. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция расследует несчастный случай на одном из предприятий Акмолинской области, в результате которого рабочий попал в реанимацию, сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.
Несчастный случай на одном из ТОО в селе Тасоткель произошел 2 октября около 17.00.
Пострадавший производил сварочные работы с прицепом колесного трактора К-700. После завершения работы он решил срезать крышку металлической 200-литровой бочки для хозяйственных нужд. В это время произошел взрыв, из-за скопившихся внутри бочки газов.
Со множеством серьезных травм 37-летний рабочий поступил в реанимацию центральной районной больницы.
Полиция начала досудебное производство, проведены следственные действия, изъята документация по технике безопасности с направлением письма в РГУ "Департамент государственной инспекции труда по Акмолинской области" для назначения проверки. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
08.10.2024, 15:16 68526
МЧС: Пожар в Павлодарской области ликвидирован, в Карагандинской - локализован
Фото: Кадр из видео МЧС
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Павлодар. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Природный пожар в Павлодарской области ликвидирован, в настоящее время устанавливается его площадь, сообщил в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По данным МЧС степной пожар в Карагандинской области к настоящему времени удалось локализовать. Площадь устанавливается.
Напомним, 6 октября пожар начался близ села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области. Там произошло загорание сухой травы. Первоначально площадь пожара составляла более трех тысяч гектаров. Ожоги получили 4 человека, один из них скончался. Огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области. Его удалось локализовать вечером 7 октября.
За сутки площадь пожара только по Карагандинской области увеличилась с 3 тыс. до 35 тыс. га.
08.10.2024, 08:47 76476
В Карагандинской области продолжают тушить крупный степной пожар
Фото: скриншот из видео МЧС
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Караганда. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Каркаралинском районе Карагандинской области продолжают тушить крупный степной пожар. По словам акима района Адильжана Аргынова, угрозы населенным пунктам нет.
В селе Теректы развернут оперативный штаб с участием вице-министра по ЧС. Принимаются все меры по ликвидации пожара. Хватает сил и средств. ГСМ полностью обеспечивается. Спасателям доставляют еду и воду. В настоящее время информации о потерях скота нет. Мы находимся в контакте со всеми фермерами", - сказал Адильжан Аргынов.
Сообщается, что площадь пожара составляет 35 тыс. га.
Он отметил, что вся работа под контролем штаба. Спасатели работают круглосуточно, но тушение пожара осложняется сильным, порывистым ветром.
По данным МЧС, в ликвидации задействованы около 400 человек, более 60 единиц техники, а также воздушные суда МЧС и Минобороны РК. Воздушными судами осуществлено 30 сбросов в общем количестве более 50 тонн воды.
Напомним, пожар также охватил Павлодарскую область. На приграничной территории Карагандинской и Павлодарской областей общая площадь пожара предварительно составила 45 тыс. га. Вчера пожарные локализовали пожар в Павлодарской области на предварительной площади 10 тыс. га.
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