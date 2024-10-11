В Акмолинской области с рельсов сошел грузовой поезд  

Сегодня, после ликвидации последствий схода, открыли движение для пропуска поездов

Фото: скриншот из видео в соцсетях

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Кокшетау. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера, 9 октября, в 17.40 на станции Сурган участка Есиль - Кушмурун произошел сход электровоза и вагонов грузового поезда. Жертв нет. Об этом сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".





По данным пресс-службы, для устранения последствий схода были подняты восстановительные поезда.









10 октября текущего года в 03.50 по станции Сурган открыто движение для пропуска поездов. Последствия схода оперативно ликвидированы. Были задействованы два восстановительных поезда станций Есиль и Тобол, пять единиц техники и 96 человек. Несмотря на ночное время, работа не останавливалась", - отметили в КТЖ.





На месте происшествия комиссией начато расследование причин схода.