В Акмолинской области выясняют причину гибели трехмесячного ребенка

Кокшетау. 27 ноября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области расследуют загадочную смерть трёхмесячной девочки. По предварительной версии, ребёнка погубило грудное молоко матери, которое якобы попало в дыхательные пути и разъело лёгкое, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

Трёхмесячная Альбина из Красного Яра погибла… от грудного молока! От этой жуткой новости мать девочки не может оправиться до сих пор. В конце октября у малышки появились хрипы. Родители проверили её у кардиолога, проблем с сердцем не нашли. Тогда отправились к педиатру в местную поликлинику. Врач заверил: это просто остаточный кашель после простуды. И лишь после смерти стало ясно, что причиной трагедии было грудное молоко. Оно попало в лёгкое и разъело его.

Не из-за хрипа, она просто срыгнула, видать, и одновременно вдохнула. Потому что в областной больнице врачи сказали, что у неё одно легкое уже было разъедено молоком. А молоко на лёгкое действует, как вода на промокашку, оно уже не работало у неё", - говорит мать ребенка Елена Сейтенова.

Три недели девочку лечили от кашля. Сиропом. Но, по словам матери, она подозревала, что проблема в молоке. Говорит, малышка периодически срыгивала его. И это настораживало. Свои догадки женщина озвучила участковому педиатру. Однако он, уверяет мать, был твёрдо уверен, что всё дело в простуде.

Я же ему говорила: "Почему она срыгивает молоко? Моё молоко пьёт и срыгивает. Давайте сделаем анализ моего молока, может, там стафилококк, может, ещё что". Он сказал: "Она просто переедает, ничего страшного в этом нет". Ну ты вызови сразу скорую, вызови неотложку, поднимись к заведующей отделением и скажи: "Проверьте, что-то я ничего не слышу" - он слушает и ничего не слышит. Он должен был это сделать, ей надо было всего лишь один рентген сделать и молоко это откачать", - отмечает Сейтенова.

В поликлинике, где осматривали малышку, уверяют: врач действовал по инструкции. И нарушений в его работе пока не нашли. Остальное скажет судебно-медицинская экспертиза. А вот маме девочки припоминают пропуски приёмов и отказ проходить обследование в отделении патологии новорождённых.

В три месяца мамочка не явилась на приём, сделан был патронаж медицинской сестрой на следующий день. Мамы дома не оказалось, со слов папы. На следующий день пришла мамочка с ребёнком, значит, врач осмотрел, выставлен диагноз "ОРВИ лёгкой степени", даны рекомендации маме. 14-го числа, при повторном патронаже медицинской сестры, по дороге мамочку встретили с ребёнком, мамочка с коляской шла и сказала, что они идут в гости", - рассказала главврач Центра первичной медико-санитарной помощи Кокшетау Балкия Уаисова.

Что точно стало причиной гибели трёхмесячного ребёнка, установит комиссия, которую создали сразу после смерти малышки. Пока же врачи поставили посмертный диагноз "аспирационный синдром". Это проникновение инородной жидкости в дыхательные пути вместе с воздухом.

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