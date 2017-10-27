В Актау беременная женщина вспорола себе живот

Актау. 26 октября. Kazakhstan Today - В Актау 26-летняя беременная женщина поступила в больницу со вспоротым животом, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал заведующий отделением общей и видеоэндоскопической хирургии Мангистауской областной больницы (МОБ) Талгат Мукантаев, срок беременности женщины составляет 17-18 недель. Бригада скорой помощи доставила ее в тяжелом состоянии 26 октября, в 02.00, пишет Lada.kz

Сообщается, что пострадавшую экстренно прооперировали.

"У женщины сквозное ранение передней стенки желудка. Рана ушита. Состояние средней тяжести, находится в отделении. Дышит самостоятельно. В больницу поступила с запахом алкоголя", - сообщил Талгат Мукантаев.

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