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В Актау двух девушек госпитализировали после морской прогулки на "банане"

27.08.2020, 21:30 4429
Актау. 27 августа. Kazakhstan Today - В районе пляжа "Достар", в 250-300 метрах от берега, перевернулось надувное плавательное средство "банан". На нем находились шесть человек - четверо мужчин и две девушки 1997 и 1998 годов рождения, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Лада", всех пострадавших удалось спасти. Девушек госпитализировали в Мангистаускую областную больницу с аспирационным синдромом. 
 
По словам очевидцев, управляющий "бананом" находился в состоянии алкогольного опьянения.
 

Следует отметить, что нарушения правил и требований поведения на воде на этом пляже происходят ежегодно. Бывает и со смертельным исходом. В органы прокуратуры неоднократно была направлена информация об инцидентах, однако разрешение на проверку пляжа "Достар" мы так и не получили", - сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области Бекболат Абдикадыров.

 

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