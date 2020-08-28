В Актау двух девушек госпитализировали после морской прогулки на "банане"

Актау. 27 августа. Kazakhstan Today - В районе пляжа "Достар", в 250-300 метрах от берега, перевернулось надувное плавательное средство "банан". На нем находились шесть человек - четверо мужчин и две девушки 1997 и 1998 годов рождения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", всех пострадавших удалось спасти. Девушек госпитализировали в Мангистаускую областную больницу с аспирационным синдромом.

По словам очевидцев, управляющий "бананом" находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следует отметить, что нарушения правил и требований поведения на воде на этом пляже происходят ежегодно. Бывает и со смертельным исходом. В органы прокуратуры неоднократно была направлена информация об инцидентах, однако разрешение на проверку пляжа "Достар" мы так и не получили", - сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области Бекболат Абдикадыров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства