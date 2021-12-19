В Актау водитель сдавал назад и заехал на столб

УРАЛЬСК. 18 ДЕКАБРЯ - Инцидент произошел 16 декабря возле автодороги, связывающей Зачаганск и Деркул, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео с убитыми током коровой и собакой было опубликовано 16 декабря в соцсетях, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Собака справляла нужду возле столба, и ее убило током. Спустя примерно десять дней, к столбу подошла корова. Сначала животное загорелось, а затем погибло", - рассказывает автор видео.

По его словам, прибывший на место инженер-электрик утверждал, что корова самостоятельно сдвинула железобетонную опору, сорвала провода, от того и произошел инцидент.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили данный факт и заверили, что аварийной бригадой все повреждения были устранены. В ведомстве добавили, что хозяин животных должен обратиться в суд в частном порядке для возмещения ущерба.

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