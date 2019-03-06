Система Orphus

В Актюбинской области ищут серийного поджигателя

21.11.2018, 14:57 7021
Астана. 21 ноября. Kazakhstan Today - Неизвестный злоумышленник поджигает сено в поселке Косестек Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

Только в ноябре запасов сена из-за поджигателя лишились десять дворов, сообщает телеканал "Астана".

Как говорится в сюжете, люди боятся за свое имущество и устраивают круглосуточные дежурства. Раньше поджоги случались ночью, но в последнее время злоумышленник стал выходить "на дело" и днем.

Это было днем, в пределах от двух до четырех, где-то так времени. Как будто кто-то следит. Я вышла и потом зашла. Тут муж подъехал, увидел дымок, побежал, хотел вилами, но оно все вспыхнуло. 800 тюков сена сгорело, на которое все лето зарабатывали", - сказала пострадавшая Лилия Эльвих.


Один тюк сена стоит 400 тенге. В селе, где практически все зарабатывают натуральным хозяйством, это приличные деньги. На новые запасы сена у многих нет средств. Теперь люди не знают, чем будут кормить скотину. Но больше всего их беспокоит, что огонь может перекинуться и на дома. В поджогах подозревают односельчанина.

Всего за две недели поджигатель уничтожил более трех тысяч тюков сена. В сельском акимате заверили, что потери компенсируют.

Есть крестьянское хозяйство "Ак бидай", приехали сразу, предложили свои земли, у них есть на полях солома, которая осталась, пресс предлагают, для того чтобы могли заготовить на зиму сено. По линии бюджета, те жители, которые находятся в трудной жизненной ситуации, от 60 до 100 тысяч им выдадим денежную помощь", - сказала аким Косестекского сельского округа Гульжан Досмагамбетова.


По фактам поджога заведено уголовное дело. Теперь поселок патрулируют сотрудники РУВД.

Местным исполнительным органом и полицией проводится комплекс мер, направленный на раскрытие данных преступлений. Назначены пожаро-технические экспертизы. Расследование взято на контроль руководством департамента полиции Актюбинской области", - сказал глава пресс-службы областного департамента полиции Ерболат Саркулов.


Подозрения сельчан разделяют и полицейские. По крайней мере, как сообщают в местном акимате, в доме одного из жителей уже найдены вещественные доказательства. Их отправили на экспертизу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое