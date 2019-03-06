В Актюбинской области ищут серийного поджигателя

Астана. 21 ноября. Kazakhstan Today - Неизвестный злоумышленник поджигает сено в поселке Косестек Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.





Только в ноябре запасов сена из-за поджигателя лишились десять дворов, сообщает телеканал " Астана ".





Как говорится в сюжете, люди боятся за свое имущество и устраивают круглосуточные дежурства. Раньше поджоги случались ночью, но в последнее время злоумышленник стал выходить "на дело" и днем.





Это было днем, в пределах от двух до четырех, где-то так времени. Как будто кто-то следит. Я вышла и потом зашла. Тут муж подъехал, увидел дымок, побежал, хотел вилами, но оно все вспыхнуло. 800 тюков сена сгорело, на которое все лето зарабатывали", - сказала пострадавшая Лилия Эльвих.





Один тюк сена стоит 400 тенге. В селе, где практически все зарабатывают натуральным хозяйством, это приличные деньги. На новые запасы сена у многих нет средств. Теперь люди не знают, чем будут кормить скотину. Но больше всего их беспокоит, что огонь может перекинуться и на дома. В поджогах подозревают односельчанина.





Всего за две недели поджигатель уничтожил более трех тысяч тюков сена. В сельском акимате заверили, что потери компенсируют.





Есть крестьянское хозяйство "Ак бидай", приехали сразу, предложили свои земли, у них есть на полях солома, которая осталась, пресс предлагают, для того чтобы могли заготовить на зиму сено. По линии бюджета, те жители, которые находятся в трудной жизненной ситуации, от 60 до 100 тысяч им выдадим денежную помощь", - сказала аким Косестекского сельского округа Гульжан Досмагамбетова.





По фактам поджога заведено уголовное дело. Теперь поселок патрулируют сотрудники РУВД.





Местным исполнительным органом и полицией проводится комплекс мер, направленный на раскрытие данных преступлений. Назначены пожаро-технические экспертизы. Расследование взято на контроль руководством департамента полиции Актюбинской области", - сказал глава пресс-службы областного департамента полиции Ерболат Саркулов.





Подозрения сельчан разделяют и полицейские. По крайней мере, как сообщают в местном акимате, в доме одного из жителей уже найдены вещественные доказательства. Их отправили на экспертизу.





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