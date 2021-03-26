В Актобе 97 человек эвакуировали из гостиницы из-за муляжа бомбы

АКТОБЕ. 25 МАРТА -25 марта на 102 поступило сообщение от начальника службы безопасности гостиницы Ibis о том, что в уборной комнате в раковине обнаружено взрывное устройство, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", на место происшествия были направлены все оперативные службы города.

Полицейские эвакуировали 97 человек (10 человек персонала гостиницы, 7 человек персонала банка, расположенного в здании гостиницы, а также 80 постояльцев гостиницы).

Саперы спецподразделения провели обследование административного здания гостиницы. В ходе обследования, в раковине в уборной комнате был обнаружен металлический предмет, похожий на взрывное устройство, где на металлическом корпусе имеется гравировка "Муляж".

Сейчас проводятся специальные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, оставивших муляж взрывного устройства.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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