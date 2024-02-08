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В Актобе из-за сильного бурана закрывают дороги и отменяют рейсы
Фото: МЧС РК
Актобе. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за сильного бурана в Актюбинской области закрыто 5 республиканских и 4 областные автомобильные дороги, а также отменены несколько авиарейсов.
По данным Министерства транспорта, с 4 февраля в Актюбинской области наблюдается ухудшение погодных условий.
В области нулевая видимость, порывистый ветер до 35-40 метров в секунду и буран. По предварительным данным, такие погодные условия будут сохраняться до 9 февраля", - сообщили в ведомстве.
Временное ограничение движения введено на 13 участках автодорог республиканского значения. Также, по данным областного акимата, закрыты 4 областные автомобильные дороги.
Кроме того, из-за непогоды отменены авиарейсы в Актобе и Уральске.
В аэропорту Актобе задерживаются 4 рейса на вылет и прилет следующих авиакомпаний:
- Fly Arystan (Алматы - Актобе - Алматы);
- Qazaq Air (Астана - Актобе - Атырау);
- SCAT (Астана - Актобе - Астана);
- Qazaq Air (Атырау - Актобе - Астана).
Причина - метеоусловия в аэропорту Актобе", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Также задержаны два рейса в аэропорту Уральска:
- Air Astana (Франкфурт-на-Майне - Астана - Уральск);
- Qazaq Air (Атырау - Уральск).
Еще один рейс авиакомпании Fly Arystan (Алматы - Уральск) вынужденно приземлился на запасном аэродроме в Атырау.
В областном департаменте по ЧС сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Актюбинской области спасатели провели ряд аварийно-спасательных и поисковых работ. Эвакуировано 140 человек, спасено 5. В аварийно-спасательных работах приняли участие 135 человек и 67 единиц техники из ДЧС, отдела полиции и МИО.
На 806-м километре трассы Самара - Шымкент сломался пассажирский автобус направления Шымкент - РФ - Новотроицк, внутри которого остались 68 человек. 68 граждан Республики Таджикистан переселены в Нурайский кемпинг. 7 февраля поступила информация о том, что в связи с закрытием дороги в кемпинге "Маяк" на 965-м километре трассы Самара - Шымкент необходима помощь в размещении 56 человек внутри пассажирского автомобиля. В результате силами спасателей 56 граждан Республики Узбекистан размещены в Центральной мечети Карабутак", - рассказали в ведомстве.
Всем выезжающим в дорогу порекомендовали:
- внимательно изучить прогноз погоды;
- уточнить, какие дороги могут быть закрыты для движения. Информацию можно уточнить по телефону службы спасения 112, а также при помощи мобильного приложения Darmen;
- при получении официального штормового предупреждения от службы "112" воздержаться от поездок и выездов из населенных пунктов;
- укомплектовать машину дополнительным, но крайне нужным багажом, который позволит выжить в экстренной ситуации (канистра с запасом топлива и воронка для заправки; термос с чаем и запас продуктов; запасной комплект теплой одежды).
Самое главное, чтобы автомобиль был в технически исправном состоянии", - подчеркнули в ДЧС.
В Актобе несколько районов остались без света из-за обрыва линий электропередачи, сообщили в горакимате.
Работы будут возобновлены, как только погода улучшится. Кроме того, из-за усиления порывов ветра в некоторых садоводческих коллективах зафиксированы обрывы линий электропередачи. В настоящее время рабочие бригады "Энергосистемы" проводят ремонтные работы", - отметили в ведомстве.