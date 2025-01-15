В Актобе неизвестный проник в дом и захватил заложников  

Фото: МЧС РК

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Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидировали пожар в здании бывшего Дома правительства, ныне Казахстанско-Британского технического университета, - В Алматы ликвидировали пожар в здании бывшего Дома правительства, ныне Казахстанско-Британского технического университета, сообщили в Министерстве по чрезвычайным происшествиям Республики Казахстан.





Пожар полностью ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают дознаватели", - проинформировали в МЧС.









По предварительным данным, на 4-м этаже в одном из помещений загорелось потолочное перекрытие.





Как отметили спасатели, процесс тушения осложнялся особенностями строения здания, высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Пожару был присвоен повышенный третий ранг опасности.





Стоит отметить, здание университета является памятником архитектуры республиканского значения. В этом здании располагался Верховный Совет КазССР (Дом правительства), Совет министров и Центральный комитет Компартии Казахской ССР. Закон о независимости Республики Казахстан был принят именно в здании современного КБТУ в 1991 году.