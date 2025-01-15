14.01.2025, 08:47 24936
В Актобе неизвестный проник в дом и захватил заложников
Фото: Instagram/aktobe_typical
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Актобе. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - 13 января около восьми часов вечера в районе Москва города Актобе в частный дом проник неизвестный и взял в заложники людей.
Район был оцеплен, на место оперативно выехали все экстренные службы. Спустя несколько часов переговоров заложников удалось освободить.
Операция по освобождению заложников прошла успешно. Подозреваемый задержан. Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в департаменте полиции.
По данным телеканала 24.kz, по дороге в больницу один из заложников скончался, а второй умер на операционном столе. В больнице находится еще одна пострадавшая женщина.
В больнице находится женщина. У нее резаные раны головы и кистей рук. Ей оказывают всю необходимую помощь. Как отмечают медики, пострадавшая находится в тяжелом психологическом состоянии, с ней работают психологи. Еще двое заложников скончались. Мама женщины, ей было 67 лет, умерла во время транспортировки в машине скорой помощи. Отчим, которому было 75 лет, скончался на операционном столе. У мужчины были травмы, несовместимые с жизнью", - сообщил телеканал.
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15.01.2025, 09:14 3066
Массовое ДТП произошло в Алматинской области Дополнено
Фото: скриншот из видео КазАвтоЖол
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Конаев. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - 15 января 2025 года около 07.30 на 28-м километре участка автодороги Алматы - Усть-Каменогорск (направление Алматы - Конаев) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 18 транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе компании "КазАвтоЖол".
Отмечается, что авария произошла в условиях густого тумана.
По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости.
Участок дороги относится к IА технической категории, имеет шесть полос движения. Проезжая часть была сухой, без дефектов и посторонних предметов. Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Обстоятельства происшествия уточняются", - сообщили в пресс-службе.
Дополнено 15.01.2025, 11.10
По факту трех дорожно-транспортных происшествий на дороге Алматы - Усть-Каменогорск проводятся проверочные мероприятия, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
15 января по автодороге Алматы - Усть-Каменогорск произошли три дорожно-транспортных происшествия. Причиной аварии стал густой туман, значительно ухудшивший видимость на дороге. По данному факту проводятся проверочные мероприятия. В результате один пассажир с легкими телесными повреждениями доставлен в больницу", - проинформировали в ДП.
Напомним, днем 3 января на трассе Астана - Щучинск произошломассовое ДТП с участием 95 автомобилей. В аварии пострадали 20 человек, в том числе 8 детей.
15.01.2025, 08:52 3381
В Западном Казахстане опрокинулся грузовик с опасным химвеществом
Фото: МЧС РК
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Уральск. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Бәйтерек грузовик из Беларуси, перевозивший 21 тонну химического вещества - тетрагидрофурана, съехал в кювет. В результате опрокинулись емкости с жидкостью, без последующего розлива. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Сотрудники МЧС проверили возможные риски утечки и угрозу для населения и окружающей среды. Радиационно-химическая служба измерила его концентрацию в воздухе. Угрозы не обнаружено", - отметили в МЧС.
Сообщается, что водителю грузовика помогли в организации безопасной погрузки и дальнейшей транспортировке груза.
Операция благополучна завершена без происшествий", - добавили в ведомстве.
14.01.2025, 17:19 16766
Студент медвуза и бортпроводники спасли жизнь пассажиру на борту летевшего в Астану самолета
Мужчина потерял сознание во время полета
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Студент-медик спас жизнь пассажиру на борту самолета, летевшего по маршруту Кызылорда - Астана, сообщает авиакомпания Qazaq Air.
По данным пресс-службы, перед взлетом одному из пассажиров стало плохо.
Бортпроводники предложили вызвать медика для оценки состояния, но пассажир сказал, что чувствует себя хорошо и медицинская помощь ему не требуется", - рассказали в авиакомпании.
Однако за 55 минут до посадки пассажир почувствовал сильные боли в области сердца. На просьбу помочь откликнулся студент 7-го курса Медицинского университета Астаны Динмухамед Бектурган.
Он измерил давление, которое оказалось пониженным, и начал оказывать первую помощь. Через некоторое время пассажир потерял сознание. Бортпроводники и студент столичной академии немедленно приступили к реанимационным действиям, после чего пассажир пришел в себя. Он оставался в сознании до конца полета, но во время снижения снова почувствовал недомогание", - сообщает источник.
Жизнь пассажира удалось спасти благодаря высокой квалификации и оперативности действий экипажа и студенту, который проявил отзывчивость", - подчеркнула официальный представитель авиакомпании Акбота Орынбаева.
В Астане пассажира доставили в медицинское учреждение.
В авиакомпании выразили огромную благодарность Динмухамеду Бектургану за оказанную помощь на борту.
13.01.2025, 15:04 41796
Четырехлетний малыш сорвался с высоты в детском лабиринте в Павлодаре
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Павлодар. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Четырехлетний мальчик госпитализирован с травмами после падения с высоты пяти метров в детском лабиринте в Павлодаре.
Несовершеннолетний с травмами госпитализирован в больницу. В связи с чем после излечения на основании истории болезни будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Также в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.
По информации местного паблика vseobovsem_pvl, инцидент произошел 12 января. После падения у ребенка шла кровь из носа. Он госпитализирован с сотрясением мозга.
12.01.2025, 09:08 71766
В Алматы потушили пожар в здании бывшего Дома правительства
Фото: МЧС РК
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Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидировали пожар в здании бывшего Дома правительства, ныне Казахстанско-Британского технического университета, сообщили в Министерстве по чрезвычайным происшествиям Республики Казахстан.
Пожар полностью ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают дознаватели", - проинформировали в МЧС.
По предварительным данным, на 4-м этаже в одном из помещений загорелось потолочное перекрытие.
Как отметили спасатели, процесс тушения осложнялся особенностями строения здания, высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Пожару был присвоен повышенный третий ранг опасности.
Стоит отметить, здание университета является памятником архитектуры республиканского значения. В этом здании располагался Верховный Совет КазССР (Дом правительства), Совет министров и Центральный комитет Компартии Казахской ССР. Закон о независимости Республики Казахстан был принят именно в здании современного КБТУ в 1991 году.
11.01.2025, 10:56 99311
Получивший ножевое ранение полицейский скончался в Алматы
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Алматы. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из больниц Алматы скончался оперуполномоченный управления полиции Медеуского района, получивший ножевое ранение в результате конфликта, сообщили в департаменте полиции города.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Параллельно проводится служебная проверка. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что сотрудник полиции находился вне службы и в нерабочее время.
Иные сведения по уголовному делу не разглашаются.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В декабре в Алматы убили 20-летнего мужчину.
В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
11.01.2025, 09:53 101266
Похитившего из банка 55 млн тенге казахстанца задержали в Швеции
Подозреваемый находится под стражей
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Швеции по запросу Национального центрального бюро МВД Казахстана задержан 38-летний мужчина, находившийся в международном розыске за совершение кражи в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.
В октябре 2018 года подозреваемый с помощью махинаций с переводами похитил 55 млн тенге из одного из банков Алматы. На данный момент фигурант находится под стражей за границей", - рассказали в полиции.
В ноябре прошлого года из Швеции экстрадировали казахстанца, который в 2015-2020 годы, работая в торговом центре в Шымкенте, совершил растрату на сумму около 57 млн тенге, скрылся и был объявлен в международный розыск.
11.01.2025, 09:19 101166
ЧП на Атырауском НПЗ: разлилось более 20 тонн бензина
Фото: КазМунайГаз
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Атырау. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в результате утечки в резервуарном парке № 33 разлилось от 20 до 30 тонн бензина, рассказал и.о. заместителя по производству директора НПЗ Нурлан Есжанов.
По его словам, произошла утечка на линии компонентов автобензинов. Ее сразу отсекли от технологической схемы. В данный момент проводятся ремонтные работы по ее восстановлению и устранению утечки.
Есжанов добавил, что объем утечки нефтепродуктов составляет примерно от 20 до 30 тонн.
Нефтепродукт мы откачали вакуумом и обратно направили в систему для переработки. Так что никакого ущерба по нефтепродуктам у нас не было. В данный момент идут восстановительные работы и уборка территории. НПЗ работает в штатном режиме", - заявил Есжанов.
Напомним, вчера на АНПЗ обнаружили утечку на линии перекачки компонентов товарного автобензина. В устранении последствий инцидента задействованы все ответственные сотрудники предприятия.
Ранее Атырауский нефтеперерабатывающий завод оштрафовали почти на 6 миллионов тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?