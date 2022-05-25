В Актобе обнаружили боевую гранату в заброшенном гараже

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АКТОБЕ. 24 МАЯ -24 мая примерно в 14.30 на номер 102 поступило сообщение о том, что в Актобе в гаражном кооперативе "Авиатор-3" в заброшенном гараже при демонтаже обнаружена граната, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На место выехали экстренные службы. Обнаруженный боеприпас, предположительно, является боевой гранатой Ф-1. Назначена баллистическая экспертиза, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Полицейским предстоит установить прежнего владельца гаража. Начато досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".