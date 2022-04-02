Система Orphus

В Актобе очевидцы спасли девочку, тонувшую в арыке с талой водой

01.04.2022, 08:49 12216
В Актобе очевидцы спасли девочку, тонувшую в арыке с талой водой
Фото: скриншот из видео
АКТОБЕ. 1 АПРЕЛЯ - В Актобе очевидцы спасли девочку, едва не утонувшую в арыке с талой водой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Происшествие попало на видеокамеру. Кадры спасения ребенка просто шокируют.
 
В Актобе сразу во многих районах начался сильнейший паводок, сообщает газета "Диапазон".
 
ЧП случилось в микрорайоне Батыс-2, около жилого комплекса "Арбат". Девочка с ранцем шла по тротуару, хотела пройти по краю арыка с талой водой и упала в него. Она ушла под воду с головой, ее понесло дальше по течению. На помощь ей бросились парни из фитнес-клуба "Энерджи Джим". Они с трудом вытащили ребенка из ледяной воды.


 

новости по теме

Режим ЧС объявили в двух районах ЗКО

01.04.2022, 21:02 3316
УРАЛЬСК. 1 АПРЕЛЯ - 1 апреля, руководство области и ДЧС ЗКО посетили Каратобинский и Шынгырлауские районы, затопленные паводковыми водами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главы региона Гали Искалиева, в поселке Шалгын Каратобинского района подтопленными оказались 25 домов. Вода зашла в дома сантиметров на 50 и испортила имущество сельчан, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
По словам акима, на месте было принято решение эвакуировать жителей села, а на месте оставить только мужчин, которые будут присматривать за хозяйством и за поселком.
 
Гали Искалиев подчеркнул, что в течение 2-3 дней ситуация должна нормализоваться, и сельчане смогут вернуться в свои дома, а специальная комиссия вынесет решение по оказанию помощи людям. Аким области так же попросил предпринимателей поддержать наших земляков.
 
Второй район, который был подвержен паводкам - это Шынгырлауский район, между селами Сегизсай и Шынгырлау в девяти местах были зафиксированы прорывы автодорог. Автомобильное сообщение приостановлено. 
 
В поселке Алмазный так же смыло мост, и село оказалось отрезанным как со стороны Актюбинской области, так и со стороны поселке Шынгырлау.
 
Начальник ДЧС Ернур Утегенов рассказал, что жертв и пострадавших не зарегистрировано. Сельчане сообщили о 30 случаях гибели мелкого скота. Эвакуировано 37 жителей села Шалгын, 37 из которых - дети.
 
На особом контроле находятся Таскалинский, Теректинский, Бурлинский, Сырымский районы и район Байтерек. 
Напомним, 31 марта в ЗКО из-за перелива реки село Актайсай осталось отрезанным от мира из-за перелива реки.
 

В 253 км от Алматы произошло землетрясение

01.04.2022, 17:01 5761
В 253 км от Алматы произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - В 253 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 1 апреля в 15.34 зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 253 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения составил 8,9, магнитуда MPV - 4,1, глубина - 35 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Ранее, 1 апреля, в 06.00 казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение с эпицентром в 332 км на северо-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения составил 9,9, магнитуда MPV 4,9, глубина 15 км.
 

Шесть населенных пунктов в Актюбинской области оказались отрезаны от райцентра из-за паводков

01.04.2022, 14:36 7211
Шесть населенных пунктов в Актюбинской области оказались отрезаны от райцентра из-за паводков
Фото: diapazon.kz
АКТОБЕ. 1 АПРЕЛЯ - Шесть поселков оказались отрезаны от райцентра в Актюбинской области из-за размытых паводками дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

До сих пор остаются размытыми шесть дорог местного значения, которые ограничили проезд к шести населенным пунктам. Это поселки Оймауыт, Миялы, Сарбулак, Утак, Акшатал и Коптогай. Были отрезаны от центра 3316 человек и 702 дома", - рассказал сегодня на онлайн-брифинге заместитель начальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым, сообщает агентство Sputnik.

 
Касым подчеркнул, что поселкам и жителям угроз нет, размывы произошли на удалении 2 - 5 км от поселков. Также замначальника ДЧС отметил, что нет оснований объявлять в регионе чрезвычайную ситуацию.
 
Также в Сети появилась информация, что в селе Утек Кобдинского района Актюбинской области прорвало мост, соединяющий населенный пункт с районом. Инцидент произошел вчера около 18.00.
 

Другого пути нет. Люди теперь не смогут выехать в район и город", - пишет местный актюбинский паблик.

 

Последние четыре года таких паводков не было. Под мостом расположена труба, которая пропускает талые воды. Но из-за резкого таяния снега труба не смогла пропустить весь объем, и вода смыла участок моста", - цитирует Sputnik и.о. заместителя акима Кобдинского района Марину Кустуртову.

 
По ее словам, несмотря на то что вода спала, добраться в село и уехать из него можно только на лодке.
 

Мы держим на контроле, только что было заседание областного штаба. Если будут вахтовые работники или те, кому надо в город, организуем доставку до райцентра. А тех, кто ежедневно ездит на работу в другие населенные пункты, в селе Утек нет", - сообщила она.

 
В акимате отметили, что само село находится выше уровня воды, подтопления нет, средства связи и электричество в селе работают в штатном режиме. В ведомстве также пообещали, что мост отремонтируют летом, а пока жители села будут ездить проселочной дорогой, которая выходит на республиканскую трассу.

Сегодня в Актобе под председательством заместителя акима области Жаксыгали Иманкулова состоялось очередное заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период, сообщает aqtobe_press


71 процент территории области на данный момент покрыт снегом. На сегодня снег практически сошел в Байганинском, Шалкарском и Иргизском районах. В Байганинском районе размыло грейдерную дорогу к двум сельским округам, в Кобдинском - грейдерную дорогу и мост к двум селам. Ситуация на контроле. Сообщение будет восстановлено после спада уровня воды, ориентировочно в течение пяти дней", - доложил руководитель департамента по ЧС Маргулан Аманбаев.


Акимы районов сообщили, что в отрезанных паводковыми водами населенных пунктах есть необходимый запас продуктов питания и медикаментов.

В жилом массиве Батыс-3 Актобе ситуация стабилизирована.

В результате реализации противопаводковых мероприятий вчера около 8 часов вечера уровень воды в Батыс-3 был снижен на 2 метра. Ситуация стабильная. Проводятся работы по откачке талых вод, в том числе из подвалов", - сообщил заместитель акима города Актобе Дамир Кубенов.


Активные противопаводковые мероприятия также продолжаются в жилых массивах Курашасай, Жанаконыс, Орлеу и других. В целом 30 марта по области было откачано 10 тысяч кубометров воды, уложено 2 тысячи мешков с инертным материалом.

Жаксыгали Иманкулов поручил оказывать всю необходимую помощь населению, держать под постоянным наблюдением водохранилища, оперативно организовать дополнительный комплекс противопаводковых работ.

Напомним, сегодня министр по ЧС Юрий Ильин сообщил, что в Казахстане 227 населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления. По словам главы МЧС, на факт подтоплений повлияли несвоевременный вывоз снега, неочищенные арыки и талые воды. 

В частности, от паводков пострадал город Актобе и Актюбинская область. На видео, которые очевидцы публикуют в соцсетях, видно, что люди и машины с трудом передвигаются по затопленным улицам. 



В Актобе школьница едва не утонула в арыке с талой водой. 

Аким области Ондасын Уразалин обещал наказать ответственных, допустивших подтопление в городе.



 

В зоне риска подтопления находятся 227 населенных пунктов - МЧС РК

01.04.2022, 11:20 9516
В зоне риска подтопления находятся 227 населенных пунктов - МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин сообщил премьер-министру РК, что сегодня в Казахстане 227 населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы МЧС, на факт подтоплений повлияли три причины. Это несвоевременный вывоз снега, неочищенные арыки и талые воды.
 
В настоящее время риск подтопления сохраняется в северных и западных регионах страны.
 

В целях защиты населенных пунктов от паводков в 2017 году была разработана и утверждена дорожная карта противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы. В рамках дорожной карты в 2021 году из запланированных к реализации 68 мероприятий выполнено 33 мероприятия и 4 - раньше запланированного срока", - проинформировали в пресс-службе правительства РК.

 
В целом по стране из 1010 паводкоопасных населенных пунктов потенциальная угроза подтопления сохраняется для 285. При этом угроза снята с 340 и минимизирована для 385 населенных пунктов.
 
По состоянию на 31 марта площадь покрытия снегом составляет 47%.
 
В текущем году в ходе первой волны потепления зафиксированы факты подтоплений трех участков автомобильных дорог в ВКО, ЗКО, Атырауской области. В результате второй волны из-за обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами, пришедшими со степных полей, двух жилых домов в селе Рождественка Павлодарской области, 25 домов и 2 социальных объекта в селе Шалгын Западно-Казахстанской области (проведена эвакуация населения в поселок Косколь), 3 размыва участков автомобильных дорог в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.
 
Премьер-министр РК поручил ускорить реализацию дорожной карты, оперативно реагировать на поступающие жалобы, снять все риски возможных подтоплений.
 
Также уделить особое внимание реализации всех мер для обеспечения безопасности граждан.
 
Руководителям регионов было поручено взять данный вопрос на особый контроль.

Сельчан пришлось эвакуировать из-за разлива реки в Атырауской области.

В Актобе девочка едва не утонула в арыке  с талой водой.
 

В Павлодарской области талая вода затопила 30 дворов

01.04.2022, 10:35 10241
Фото: instagram/pavlodar_tjd
ПАВЛОДАР. 1 АПРЕЛЯ – В селе Рождественка Павлодарской области талая вода затопила 5 жилых домов и 30 дворовых территорий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В селе Рождественка Павлодарского района, по улице Абая, 67, вода находится в доме. Подтоплено 5 жилых домов, 30 дворовых территорий", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. 

 
По данным ДЧС, на месте проводятся работы по откачке воды силами и средствами местных исполнительных органов. Был объявлен сбор гарнизона города Павлодара. В 19.35 к месту была направлена группировка сил и средств ДЧС Павлодарской области в количестве 5 человек личного состава и 1 единицы техники с мотопомпой и тремя переносными мотопомпами.
 

В 20.50 выехали оперативно-спасательный отряд в количестве 3 человек, 1 единица техники и 1 резиновая лодка. Работы по откачке талых вод в данном населенном пункте продолжаются", - добавили в департаменте.

 

Аким Актюбинской области обещал наказать ответственных, допустивших подтопление в Актобе

01.04.2022, 10:17 10651
Аким Актюбинской области обещал наказать ответственных, допустивших подтопление в Актобе
Фото: diapazon.kz
АКТОБЕ. 1 АПРЕЛЯ - Аким области Ондасын Уразалин осмотрел участки, которые были подтоплены сегодня в результате схода снега из степи в районе Батыс-2, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава региона подверг резкой критике результаты работы акима города Актобе Асхата Шахарова, информирует aqtobe_press.
 

Сколько раз во время объездов города вы докладывали, что ситуация под контролем, снег вывозится своевременно и каких-либо проблем, связанных с паводком, не возникнет. Несмотря на прогнозы о возможной ранней весне и уровне промерзания почвы, вы заверяли, что город готов к паводку. Что это? Кто будет нести ответственность? Принимайте все необходимые меры. Я вам обещаю, что все ответственные, допустившие это, будут наказаны", - предупредил Уразалин.


 
Кроме того, было проведено совещание оперативного штаба по паводковой ситуации в области.

Уразалин также посетил ситуационный центр, где принимаются звонки от жителей города Актобе и области, дома которых оказались подтоплены. В оперативном порядке им оказывается вся необходимая помощь по откачке талой воды.


Как сообщалось ранее, в Актобе девочка едва не утонула в арыке с талой водой.
 

В ЗКО из-за перелива реки село осталось отрезанным от мира

31.03.2022, 21:09 20891
В ЗКО из-за перелива реки село осталось отрезанным от мира
Фото: Скрин с видео
УРАЛЬСК. 31 МАРТА - Перелив воды в реке Таян произошел 31 марта, недалеко от села Актайсай Каратобинского района (в 240 километрах от Уральска), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Уровень воды в реке начал подниматься 30 марта около 18.00, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Река протекает недалеко от села Актайсай, на въезде в которое располагалось водопропускное сооружение, вода смыла его и сейчас поселок оказался отрезанным. Там проживают около 600 человек, в общей сложности 180 дворов. Жертв и пострадавших нет. Приняты все меры безопасности, продовольствия в селе хватит на 4-5 дней. Но, думаю, завтра к вечеру вода должна пойти на спад", - рассказал заместитель акима района Жасулан Султан. 

 
Река Таян впадает в реку Куагашты, далее - в реку Жаксыбай. Замакима района отметил, что за последние 10-15 лет количество воды в реке уменьшилось, что негативно сказывалось на сельскохозяйственных работах.
 
 

Трое детей погибли при пожаре в Костанайской области

31.03.2022, 18:00 22441
Трое детей погибли при пожаре в Костанайской области
Фото: Хабар 24
КОСТАНАЙ. 31 МАРТА - Трое малолетних детей погибли от отравления угарным газом при пожаре в частном доме в поселке Амангельды Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

31 марта в 10.58 в поселке Амангельды Костанайской области произошел пожар в двухквартирном жилом доме. В доме проживала многодетная семья из шести человек, родители 1983 и 1994 года рождения, а также четверо малолетних детей, старшему сыну 8 лет. До прибытия пожарного расчета соседи эвакуировали всех четверых детей на улицу, поскольку они остались одни, родителей в доме не было. На момент пожара родители находились на работе", - сообщает агентство "Хабар 24" со ссылкой на ДЧС области.

 
Работники Амангельдинской центральной районной больницы констатировали смерть троих детей, 2016, 2019 и 2020 годов рождения. 
 

Спасатели локализовали пожар в 11.32, в 11.44 возгорание ликвидировано. В ликвидации ЧС участвовали 4 пожарных и 1 единица техники. Для установления причины пожара в Амангельдинский район направлены специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС", - сообщили в департаменте.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов