В Актобе озвучены результаты проверки в школьной столовой, где произошло массовое отравление

Актобе. 30 апреля. Kazakhstan Today - Озвучены результаты лабораторного исследования по столовой школы №9, передает Kazakhstan Today.

Напомним, с 19 по 24 апреля текущего года в школе-гимназии №9 было зарегистрировано 22 случая пищевой токсикоинфекции. На основании поступивших экстренных извещений специалистами городского управления охраны общественного здоровья в экстренном порядке была проведена внеплановая проверка столовой школы-гимназии №9 с применением лабораторных исследований.

В ходе проверки установлено, что ИП Наурызбаев начал оказывать услуги питания в школе с 3 апреля текущего года без соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения", - сообщили в Региональной службе коммуникаций Актюбинской области.

Кроме того, выявлены другие нарушения требований санитарных правил, а именно: отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность некоторых продуктов питания (мяса курицы и рыбного фарша), отсутствие термометра в морозильной камере и сушилки для чистой посуды, неполное заполнение бракеражного журнала, не оставление суточных проб согласно меню. Также у одного работника столовой отсутствовала личная медицинская книжка на рабочем месте, в связи с чем, вынесено постановление о его временном отстранении от работы.

Из отобранных 30 смывов в шести выявлены бактерии группы кишечных палочек и в двух смывах золотистый стафилококк. В пробе готовой продукции (каша ячневая) также обнаружено золотистый стафилококк, в пробе домашней лапши с курицей и в сыром мясе птицы (цыпленок бройлера замороженный "Ганна") обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

Обследован персонал столовой, всего 8 человек. В результате у двоих высеян золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). Они явились источником инфекции, послужившим вторичному загрязнению пищевой продукции.

По результатам внепланового обследования объекта вынесено постановление главного государственного санитарного врача Актобе о временном приостановлении объекта. Также за отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на объект, согласно пункту 1 статьи 463, и за нарушение нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, повлекшее причинение вреда здоровью человека, в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях на ИП Наурызбаеву составлены 2 протокола об административном правонарушении с передачей материалов в суд.

Департаментом и городским управлением охраны общественного здоровья по данному случаю направлены письма в прокуратуру, акиму города. Также в областное управление и отдел образования Актобе направлены письма об усилении контроля за соблюдением требований санитарных правил в школах и привлечение к ответственности директора школы № 9 за допущение к работе ИП без разрешительного документа.

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