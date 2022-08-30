В Актобе при взрыве газа в автомобиле пострадал водитель

АКТОБЕ. 29 АВГУСТА - В Актобе водитель автомобиля, в котором произошел хлопок газа, госпитализирован в тяжелом состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
29 августа в 9.02 спасателям сообщили о горящем автомобиле, информирует издание "Диапазон".
Инцидент произошел около садоводческого коллектива "Авиатор", в районе АЗС "Синойл".
На место вызова выехали 6 спасателей. Выяснилось, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием автомобиля "Лада Гранта".
По предварительным данным, с термическими ожогами в больницу госпитализировали водителя 1962 года рождения. Он получил 70% ожогов, состояние его тяжелое", - сообщили в региональном ДЧС.
Пожар ликвидировали в 9.19.