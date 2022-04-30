В Актобе в учреждении для умственно отсталых детей истязали воспитанников

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 29 АПРЕЛЯ - В селе Майское Акжарского района Северо-Казахстанской области в результате пожара в частном доме погибли 4 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным областного департамента по ЧС, ночью 29 апреля поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Майское Акжарского района Северо-Казахстанской области, сообщает Петропавловск.news

Село находится в 53 километрах от ближайшей пожарной части. По словам соседей, в доме находились люди. На место ЧС выехал пожарный караул пожарной части № 8 районного центра, немедленно приступивший к тушению пожара. На момент прибытия пожарного подразделения дом горел открытым пламенем. Тушение пожара производилось добровольным противопожарным формированием крестьянского хозяйства "Майское-Агро". До их прибытия местным населением было обнаружено и извлечено тело женщины, 1963 года рождения", - говорится в сообщении.

Позднее в ходе ликвидации пожара были обнаружены тела трех мужчин: хозяина дома, 1958 года рождения, и его гостей - 1975 и 1967 годов рождения.

Пожар был локализован в 5.00, ликвидирован в 5.40. Пожарные вынесли из дома газовый баллон.

В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава пожарных подразделений, ДПФ и местного населения.

В результате пожара огнем дом уничтожен полностью. Причина и материальный ущерб устанавливаются.