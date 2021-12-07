В Актюбинской области сельчанин разгуливал с обрезом в рукаве

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АКТОБЕ. 6 ДЕКАБРЯ - 1 декабря в Шалкарском районе Актюбинской области инспектор полиции во время патрулирования остановил местного жителя. Мужчина вел себя подозрительно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При досмотре в рукаве куртки у молодого человека обнаружен обрез охотничьего ружья и два патрона, сообщает Polisia.kz

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.