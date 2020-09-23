В Актюбинской области школьницы сняли на видео избиение своей одноклассницы

Актобе. 22 сентября. Kazakhstan Today - В поселке Шубарши Кенкияк Актюбинской области девятиклассницы избили свою сверстницу и сняли это на видео, передает Kazakhstan Today.

Видео избиения появилось на Инстаграм-канале aktobe_zello

По факту избиения несовершеннолетними своей одноклассницы Темирским РОП проводится проверка. По предварительным данным, трое учениц 9 класса избили одноклассницу из-за неприязненных отношений и все происходящее снимали на камеру сотового телефона", - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В ведомстве отметили, что после произошедшего инспекторами по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа в учебных заведениях района.

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