В Актюбинской области спасли кошку, которая долгое время провела на дереве из-за паводков

Фото: instagram/tjm_mchs

АКТОБЕ. 8 АПРЕЛЯ - В Уилском районе спасли кошку, которая из-за паводков продолжительное время находилась на ветке дерева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео спасения из водяного плена кошки опубликовано на странице Министерства по чрезвычайным ситуациям РК в Instagram.





6 апреля в 23.40 уровень воды в реке Уил стал угрожающим, появился риск подтопления села Екпетал в Уилском районе. Было решено эвакуировать 205 человек, сообщает региональное издание "Диапазон".

По данным издания, женщин и детей перевезли в райцентр Уил. Из села отогнали в безопасное место 236 коров, 453 барана и 28 птиц. На месте остались 50 мужчин и сотрудники полиции. Сейчас в селе идут работы по укреплению берега.

Районный отдел по ЧС перевели на усиленный режим несения службы. Из Актобе прибыли на помощь 26 человек и спецтехника.