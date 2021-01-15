В Актюбинской области женщина скончалась в результате ДТП с участием скорой

Актобе. 14 января. Kazakhstan Today - На трассе Самара - Шымкент, в районе поселка Аккудук Хромтауского района, 35-летний водитель автомашины КИА не справился с управлением, передает Kazakhstan Today.

Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной УАЗ, принадлежащей Центральной районной больнице Айтекебийского района.

В результате ДТП водитель скорой и пассажирка, работница Центральной районной больницы, с различными телесными повреждениями доставлены в Центральную районную больницу Хромтау. Спустя несколько часов 58-летняя пассажирка автомашины УАЗ скончалась, не приходя в сознание.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства