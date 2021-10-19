В Алмалинском районе Алматы загорелись хозпостройки

АКТАУ. 18 ОКТЯБРЯ - В Актау маленькая девочка забралась на подоконник девятого этажа и просила о помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации полиции, в ночь на 17 октября, в 01.30, на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в одной из квартир дома в 5-м микрорайоне маленькая девочка собирается прыгнуть с девятого этажа, сообщает Lada.kz.

Как выяснилось, девочку в квартире оставили одну. Ребенок в поисках мамы залез на подоконник.

Сотрудники поднялись на девятый этаж, позвали с наружной стороны двери девочку. Полицейские уже вызвали спасателей, чтобы взламывать дверь, но нашли номер матери девочки у соседей. После звонка женщина приехала.