В Алмалинском районе Алматы загорелись хозпостройки
18.10.2021, 16:55 76681
АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ – В частном секторе Алмалинского района Алматы загорелись хозяйственные постройки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
18 октября, в 14.47, силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Алмалинский район, улица Кожамкулова, дом 259. Горели хозяйственные постройки на общей площади 100 квадратных метров. Создалась угроза распространения огня на частный сектор.
Незамедлительно введены пожарные стволы на тушение и защиту, автоцистерны установлены на ближайшие пожарные гидранты. С места пожара эвакуировано четыре газовых баллона объемом два по 25 литров и два по 5 литров. Один из 25 литровых баллонов сильно травил, пожарные вынесли его на безопасное расстояние", - сообщили в пресс-службе ДЧС.
Принятыми мерами возгорание локализовано в 15.10, угроза распространения снята. Полностью пожар ликвидирован в 15.27.
Для обеспечения безопасности улица Жамбыла была оцеплена сотрудниками полиции. В ликвидации пожара задействовано 10 единиц техники и 35 человек личного состава.
В Актау маленькая девочка забралась на подоконник девятого этажа и просила о помощи
18.10.2021, 15:55 90262
АКТАУ. 18 ОКТЯБРЯ - В Актау маленькая девочка забралась на подоконник девятого этажа и просила о помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации полиции, в ночь на 17 октября, в 01.30, на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в одной из квартир дома в 5-м микрорайоне маленькая девочка собирается прыгнуть с девятого этажа, сообщает Lada.kz.
Как выяснилось, девочку в квартире оставили одну. Ребенок в поисках мамы залез на подоконник.
Сотрудники поднялись на девятый этаж, позвали с наружной стороны двери девочку. Полицейские уже вызвали спасателей, чтобы взламывать дверь, но нашли номер матери девочки у соседей. После звонка женщина приехала.
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 18 ОКТЯБРЯ - 17 октября на трассе Усть-Каменогорск - Шемонаиха столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли два человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 октября около 18.00 часов на 52-м километре автодороги Усть-Каменогорск - Шемонаиха произошло столкновение автомобилей марок "ВАЗ 2109" и "МАЗ". В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 65-летний водитель и 63-летняя пассажир автомобиля "ВАЗ 2109" скончались на месте происшествия", - сообщает пресс-служба департамента полиции ВКО.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Полицейские предупреждают, что на дорогах Восточно-Казахстанской области образуется густой туман, видимость ограничена.
Рекомендуем выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, так как видимость, тормозной путь и время реакции несоразмерны. Не подвергайте свою жизнь и здоровье, а также других участников дорожного движения опасности. При выполнении обгона и других маневров будьте крайне внимательны", - обратились полицейские к участникам дорожного движения.
АКТАУ. 18 ОКТЯБРЯ - Жители Актау жалуются на запах гари и смог, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пожар произошел на свалке на территории промышленной зоны. По сообщению спасателей, на открытой территории за строительным гипермаркетом "Мастер дом" горит мусорная свалка. Предварительно, площадь пожара составила 700 квадратных метров, пишет Lada.kz.
Как сообщили в ДЧС, горожане заметили клубы дыма 17 октября, около 15.45.
В тушении были задействованы 27 спасателей, пять единиц техники, также привлечены два водовоза от городского акимата.